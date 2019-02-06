Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Ordu
'da, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı
tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar uyarıldı. Altınordu
ilçesi Şarkiye
Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Ordu İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Mehmet Balcı
ile çok sayıda vatandaş ve sürücüler katıldı.
Vali Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmasında, dünya üzerinde en değerli varlığın insan olduğunu, insana dair en önemli hususun da yaşama hakkı olduğunu söyledi.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın emir ve talimatları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun himayelerinde kampanya başlatıldığını belirterek, Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin mevzuat değişikliği yaparak yayalara öncelik verilmesi hususunda bir düzenleme yaptığını dile getirdi.
Vali Yavuz, yapılan düzenlemeye tüm sürücülerin uymasını isteyerek, herkesi duyarlılığa davet etti.
Konuşmanın ardından Vali Yavuz ve beraberindeki protokol üyelerince sürücü ve yayalara bilinçlendirici broşür dağıtıldı.