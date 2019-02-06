Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

Ordu'da, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar uyarıldı.

Ordu'da, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar uyarıldı.

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Ordu İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Balcı ile çok sayıda vatandaş ve sürücüler katıldı.

Vali Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmasında, dünya üzerinde en değerli varlığın insan olduğunu, insana dair en önemli hususun da yaşama hakkı olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayelerinde kampanya başlatıldığını belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mevzuat değişikliği yaparak yayalara öncelik verilmesi hususunda bir düzenleme yaptığını dile getirdi.

Vali Yavuz, yapılan düzenlemeye tüm sürücülerin uymasını isteyerek, herkesi duyarlılığa davet etti.

Konuşmanın ardından Vali Yavuz ve beraberindeki protokol üyelerince sürücü ve yayalara bilinçlendirici broşür dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:23 Kaynak: AA

Altınordu, İçişleri Bakanlığı, Ordu, Güncel
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