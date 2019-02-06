Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğrencilere bez çanta dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğrencilere bez çanta dağıtıldı.



Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, trafik bilincinin artırılması için çeşitli faaliyet ve projeler yaptıklarını söyledi.



Safranbolu'da daha önce yaya öncelikli projeler hayata geçirildiğini ifade eden Ürkmezer, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, engelli, yaşlı her yaşta bütün vatandaşlara tüm sürücüleri saygıya davet ediyoruz. İnşallah, Türkiye genelinde yapılan bu proje hepimizin bilincini artırır. Başkaları uyarmadan kurallara uymamız gerekiyor." diye konuştu.



İlçede 62 güvenlik görevlisinin okullarda görev aldığını aktaran Ürkmezer, "Okullardaki trafik eğitimlerimiz devam ediyor. Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve belediyemiz işbirliği içerisinde trafik eğitim parkuru kurma çalışması başlattık Onu da kıs zamanda faaliyete geçireceğiz. Çocuklarımızı bu konuda eğitiyoruz, eğitmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, "dur yolda ben de varım", "öncelik yaşayan adımlar", "hatalı sürücüye kırmızı düdük", "dikkatli geç, yaşamayı seç" ve "sende bir yayasın" yazılı pankartlar taşındı.



Yaya geçitlerinin kullanıldığı etkinlikte sürücülerin yayalara yol vermesi sağlanırken, Kaymakam Ürkmezer, sürücülere broşür dağıttı.



Etkinlik sonunda öğrencilere İçişleri Bakanlığı tarafından yaptırılan üzerinde "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" yazılı bez çantalar dağıtıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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