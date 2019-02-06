Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası - Balıkesir
42 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Balıkesir'de etkinlik gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Balıkesir'de etkinlik gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:36 Kaynak: AA
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