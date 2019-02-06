Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası - Balıkesir

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası - Balıkesir

42 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Balıkesir'de etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Balıkesir'de etkinlik gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:36 Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel
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