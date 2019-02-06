Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

- Vatandaşların yaya geçidinden geçmesi Araçların yayalar geçerken durması Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanlığının başlattığı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Elazığ'da etkinlik düzenlendi.

- Vatandaşların yaya geçidinden geçmesi

Araçların yayalar geçerken durması

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanlığının başlattığı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Elazığ'da etkinlik düzenlendi.



Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, valilik binası önünde düzenlenen programda, kampanyayla farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.



Toplumu ve sürücüleri bilinçlendirmek, bu konuda daha duyarlı hale getirmek amacıyla etkinliğin yapıldığına dikkati çeken Kaldırım, "Trafik kurallarına uyulmamasından dolayı maalesef can kayıpları oluyor. Alınacak tedbirlerle can ve mal kaybını en aza indirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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