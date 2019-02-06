Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

39 dakika önce

- Vatandaşların yaya geçidinden geçmesi Araçların yayalar geçerken durması Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanlığının başlattığı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Elazığ'da etkinlik düzenlendi.

- Vatandaşların yaya geçidinden geçmesi
Araçların yayalar geçerken durması
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanlığının başlattığı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Elazığ'da etkinlik düzenlendi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, valilik binası önünde düzenlenen programda, kampanyayla farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

Toplumu ve sürücüleri bilinçlendirmek, bu konuda daha duyarlı hale getirmek amacıyla etkinliğin yapıldığına dikkati çeken Kaldırım, "Trafik kurallarına uyulmamasından dolayı maalesef can kayıpları oluyor. Alınacak tedbirlerle can ve mal kaybını en aza indirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:38 Kaynak: AA

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel
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