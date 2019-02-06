Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

32 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Ereğli, Alaplı ve Çaycuma ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Ereğli, Alaplı ve Çaycuma ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu ile polis ve jandarma ekiplerinin katıldığı etkinlikte, yayalar ve sürücülere broşür dağıtıldı.

Çorumluoğlu, burada yaptığı konuşmada, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Kuyu da etkinliğe ilçenin 60 noktasında 130 personelin katıldığını söyledi.

Çaycuma

Nihat Kantarcı Caddesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Serkan Keçeli, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Gıda Tarım ve Orman İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş, emniyet personeli ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilerle karşıdan karşıya geçen protokol üyeleri, öğrencileri bilgilendirerek öncelik yayaların olduğu vurgusunu yaparak, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesinin de altını çizdi

Kaymakam Keçeli, etkinlikte yaptığı konuşmada, artık trafik geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunu söyledi.

Alaplı

Alaplı ilçe merkezindeki yaya geçidinde "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yayalara ve sürücülere bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.




İlçe Emniyet Müdür Vekili Cengizhan Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı talimatıyla ilçede yaya geçitlerinde uygulama başlattıklarını söyledi.

Sürücülere ve yayalara broşürler dağıttıklarını ifade eden Zengin, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde yapılan uygulamayı Alaplı İlçemizde de yapıyoruz. Burada amacımız sürücülerimizi ve yayalarımızı bilinçlendirmek. İlçemizde birçok noktasındaki yaya geçitlerinde bu uygulamayı yapılıyor. Jandarma ve Polislerimiz de yaya geçidinde bekleyen sürücülere kampanyaya ilişkin broşürler dağıtarak proje hakkında bilgiler veriyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:43 Kaynak: AA

Jandarma, Çaycuma, Alaplı, Güncel
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