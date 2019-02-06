Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Pamukova, Akyazı ve Hendek'te etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Pamukova, Akyazı ve Hendek'te etkinlik gerçekleştirildi.



Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 ayrı noktada 16 personelle broşür dağıtılarak, 260 araç ve 315 vatandaş kampanya hakkında bilgilendirildi.



Farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğe katılan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral, Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler güvenli yaya geçidinden geçti.



Akyazı



Etkinlik kapsamında Akyazı'da da sürücülere broşürler dağıtıldı.



Ada Caddesi Gazi Süleymanpaşa Camisi önündeki etkinlikte öğrenciler, sürücülerden yayalara ve okul çıkışlarında çocuklara yol vermelerini istedi.



Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, duyarlı sürücülerin araçlarına "duyarlı sürücü" etiketi yapıştırdı.



Etkinlikte, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hamit Gençay Taşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, İlçe Müftüsü İzzet Şener de hazır bulundu.



- Hendek



Hendek ilçesindeki etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.



Meydandaki yaya geçidinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen uygulamada, motorlu araç sürücülerinin yaya geçişlerine öncelik vermesi konusunda broşürler dağıtıldı.



"Yayaya yol ver" dövizleri ile karşıdan karşıya geçen öğrencilere eşlik eden protokol üyeleri de yayaların mutlaka yaya geçitlerini kullanması konusunda uyarılarda bulundu.





Etkinliğe, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar, kurum ve daire müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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