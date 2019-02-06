Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya hayata geçirildi.



Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene katılan Vali Orhan Tavlı, ellerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" yazılı pankartlar bulunan çocuklarla, Demircioğlu Caddesi'ndeki yaya geçidinden sürücüleri durdurarak karşıya geçti.



Tavlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, trafik konusunda bugüne

kadar hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür etti.



Bundan sonra trafik konusunda duyarlılığın artarak devam

edeceğini temenni ettiklerini belirten Vali Tavlı, şehirde sık aralıklarla

bulunan yaya geçitleri konusunda Çanakkale Belediyesinin çalışma

yaptığını ve bu konuda da trafiğin geneline uygun düzenleme yapılacağını anlattı.



Belediye Başkanı Ülgür

Gökhan ise "Çanakkale'de vatandaşlar yaya geçitlerine duyarlı

ama yeterli değil. Avrupa ve dünya standartlarına gelmemiz lazım.

Bizim de bu bağlamda belki yaya geçitlerinin sayısı ile ilgili

bazı düzenlemeler yapmamız icap edecek. Onlar da trafik

komisyonunda gündeme gelir. Bu bakımdan böyle bir kampanyada biz

de yer alıyoruz ancak bunun özelikle de devlet tarafından, İçişleri Bakanlığı tarafından gündeme getirilmiş olması,

duyarlılık yaratması açısından önemli." dedi.



Etkinliğe, Çanakkale Şoförler ve

Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Demir ile daire

amirleri ve vatandaşlar katıldı.





Çanakkale'de birçok noktada bulunan

yaya geçitlerinde jandarma trafik ekipleri ve trafik polisleri

tarafından el broşürleri, gün boyunca yapılan uygulamalarda, sürücü ve yayalara dağıtıldı.



Ayvacık



Ayvacık'ta Hamdibey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde düzenlenen programa Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Garnizon Komutanı Ahmet Kesgin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gürcan Yılmaz, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.





Programda ortaokul öğrencileri trafik polisleriyle uygulamaya katılarak sürücülere broşür dağıttı.



Öğrenciler ve trafik polisleri, yayalara öncelik vermeleri konusunda sürücüleri uyardı.





Lapseki



Lapseki'deki törende İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Emniyet Müdürü Adnan Yenici, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Tarkan Kanra ve daire müdürleri, öğrencilerle trafikte araç sürücülerine ve vatandaşlara broşür dağıttı.



İlçe Kaymakamı Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçelerinden günlük 15 bin aracın geçtiği bir kara yolu bulunduğunu belirterek, projenin bu anlamda önemli bir adım olduğunu söyledi.



Bayramiç



Bayramiç'teki etkinlik de trafik polisi ve jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamayla başladı. Uygulamada, yayalara ve sürücülere bilgi verildi.





Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Göç, Jandarma Garnizon Komutanı Ecevit Kocabıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, çok sayıda polis ve jandarma personeli, öğrenci ve veliler katıldı.



Milli Zafer Okulu bahçesindeki teorik eğitimin ardından öğrenciler ve katılımcılar cadde üzerinde pratik eğitim yaptı. Öğrenciler ve güvenlik görevlileri sürücülere konuyla ilgili broşür dağıttı.





Biga



Biga İmam Hatip Ortaokulu önündeki yaya kaldırımında yapılan etkinliğe İlçe Kaymakamı Mustafa Can, Emniyet Müdürü Alaaddin Tekin, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Erekli, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, oda başkanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla başlatılan etkinlikte İlçe Kaymakamı Mustafa Can sürücülere broşür vererek bilgilendirdi.



Eceabat



Eceabat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Turan Yılmaz, Emniyet Amiri Selçuk Bayram, Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna ile kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve öğrenciler katıldı.



Çeşitli illerden gelip Çanakkale'ye feribotla geçmek isteyen ve iskeleye gelen araç sahiplerine öğrenciler trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ile ilgili broşürler dağıtıldı.



İlçe Kaymakamı Turan Yılmaz ve öğrenciler sürücülere broşürler dağıtırken, emniyet kemeri uygulaması ve trafikte uyulması gereken kuralları da hatırlattı.



Gelibolu



Gelibolu'da ise ilçenin en işlek caddesinde uygulama gerçekleştirildi.



İlçe Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve öğrenciler, yaya çizgisine gelip araç sürücülerinden kendilerine geçiş izni vermesini bekledi.



Kılınçkaya, etkinlik sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni düzenlemelerle yayaların da bazı noktalarda araçlara göre geçiş üstünlükleri olduğunun kamuoyuna anlatıldığını söyledi.



Bunları bu etkinlikle sürücülere gösterdiklerini dile getiren Kılınçkaya, "Bundan sonra yaya geçitlerinde sürücüler yayalara öncelik tanıyacak. Bu denetimler Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılacak ve kameralarla da izlenecek." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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