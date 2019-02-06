Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "2019'u yaya yılı ilan ettik. Farkındalık oluşturmak için bugün 200 bin görevlimizle toplam 20 bin yaya kavşağındayız." dedi.
İçişleri Bakanlığının, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlattığı kampanya kapsamında Antalya
'da etkinlik düzenlendi. Atatürk Caddesi
'nde ellerinde "Yavaşla hayat çıkabilir", "Bir kural bir hayat kurtarır", "Yayaya yol ver" yazılı dövizlerle toplanan öğrenciler, slogan atarak, kırmızı düdük çalıp trafik kurallarının önemine dikkati çekti.
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Vali Münir Karaloğlu
, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan, öğrencilerle caddede yürüyerek, yaya geçidinden geçti.
İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekim 2018'de trafikte yaya önceliğinin yasallaşmasından sonra ilk kez bir lansmanla bunu kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.
Trafik güvenliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan İnce, "Bakanlık olarak 2019'u yaya yılı ilan ettik. Farkındalık oluşturmak için bugün 200 bin görevlimizle toplam 20 bin yaya kavşağındayız." diye konuştu.
Trafik kazası sayıları ile kazalardaki ölüm oranlarının yüksek olduğunu dile getiren İnce, bunu en aza indirmek için çok sayıda kampanya düzenlediklerini belirtti.
Hayata geçirdikleri "Kırmızı Düdük", "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyalarının önemine işaret eden İnce, yaya öncelikli kampanyayla tüm Türkiye
'de farkındalık oluşturmak için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" dediklerini anlattı.
İnce, trafikte kurallara ve hız sınırlarına uymak, emniyet kemeri takmak, cep telefonuyla oynamamak ve yayalara öncelik vermek gerektiğini bildirdi. Vali Karaloğlu
ise sürücülerin önce yayaya yol vermesi gerektiğini belirterek, "Antalya huzur ve güvenin şehri. Trafik güvenliğine çok önem veriyoruz. Antalya'da daha önce 'Ölümle Tokalaşma' kampanyası yaptık ve ülke genelinde destek gördü." dedi.