Son Dakika Haberleri: 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

Türkeli ilçesinde, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
Türkeli ilçesinde, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Türkeli Kaymakamlığı koordinesinde İl Özel İdaresi kavşağında gerçekleştirilen etkinlikte sürücülere broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Murat Zadeleroğlu, beraberindeki ilgililerle vatandaşlarla sohbet ederek, eylem planı hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Mustafa Taşdelen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar ile siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:02 Kaynak: AA

Türkeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Sözde Ermeni Soykırımı ile İlgili Kararına Sert Tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı

İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:59:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]