'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
1 saat önce
Türkeli ilçesinde, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Türkeli
ilçesinde, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Türkeli Kaymakamlığı koordinesinde İl Özel İdaresi kavşağında gerçekleştirilen etkinlikte sürücülere broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.
Kaymakam Murat Zadeleroğlu, beraberindeki ilgililerle vatandaşlarla sohbet ederek, eylem planı hakkında bilgi verdi.
Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Mustafa Taşdelen
, İlçe Jandarma
Komutanı Teğmen Ali Su
, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar
ile siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:02 Kaynak: AA
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