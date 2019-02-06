Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

BARTIN(AA) - Bartın
'ın Ulus
ilçesinde, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve protokol üyeleri, ilçe merkezinde araçları durdurarak yaya geçidinden geçti.
Öğrencilerle birlikte sürücülere broşür dağıtan Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı
'nın daha önce "kırmızı düdük" projesini başlattığını hatırlattı.
"Kırmızı düdük" projesinin çok büyük etki yarattığının altını çizen Göktaş, şöyle devam etti:
"Karayolları kanun ve yönetmeliğinde yapılan değişiklikle trafik ışığı olmayan alanlarda öncelik hakkı yayalara tanındı. Kurallara uymayanlara idari para cezası da var. Burada önemli olan para cezası değil. Küçük yavrularımızın ve bütün vatandaşlarımızın can güvenliğinin tesis edilmesidir."