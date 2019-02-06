Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

BARTIN(AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
BARTIN(AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve protokol üyeleri, ilçe merkezinde araçları durdurarak yaya geçidinden geçti.

Öğrencilerle birlikte sürücülere broşür dağıtan Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın daha önce "kırmızı düdük" projesini başlattığını hatırlattı.

"Kırmızı düdük" projesinin çok büyük etki yarattığının altını çizen Göktaş, şöyle devam etti:

"Karayolları kanun ve yönetmeliğinde yapılan değişiklikle trafik ışığı olmayan alanlarda öncelik hakkı yayalara tanındı. Kurallara uymayanlara idari para cezası da var. Burada önemli olan para cezası değil. Küçük yavrularımızın ve bütün vatandaşlarımızın can güvenliğinin tesis edilmesidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:06 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Bartın, Ulus, Güncel
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