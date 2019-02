Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje Urla ve Seferihisar ilçelerinde de hayata geçirildi.Urla Şehit Kemal İlköğretim Okulu önündeki yaya geçidinde Urla Kaymakamı Önder Can ve Urla İlçe Emniyet Müdürü Güray Aksüt'ün katılımıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler ellerindeki dövizlerle sürücülerin dikkatini çekti.Trafik polislerinin broşürlerle sürücüleri bilgilendirdiği programda açıklama yapan Kaymakam Can, 2019'un İçişleri Bakanlığı tarafından "trafikte yaya öncelikli yıl" olarak ilan edildiğini belirterek, "Her yıl ülkemizde trafik kazalarında pek çok vatandaşımızı yaya geçitlerinde kaybediyoruz." diye konuştu.Seferihisar'da da Temel Cingöz Caddesi'ndeki okulun önündeki yaya geçidinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi tanıtıldı.Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü Yücel Yılmaz , sürcüleri ve yayaları bilgilendirdiklerini söyledi.