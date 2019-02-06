Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında başlatılan kampanya dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
Düzce'nin Akçakoca, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında başlatılan kampanya dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliklerde, polis ekipleri tarafından yayalara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Jandarma ve emniyet trafik ekipleri, öğrencilere trafikte yaya üstünlüğü konusunda bilgilendirmede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:23 Kaynak: AA

Kaynaşlı, Yığılca, Akçakoca, Düzce, Güncel
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