Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
1 saat önce
Düzce'nin Akçakoca, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında başlatılan kampanya dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Düzce
'nin Akçakoca
, Yığılca
ve Kaynaşlı
ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında başlatılan kampanya dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinliklerde, polis ekipleri tarafından yayalara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıldı. Jandarma
ve emniyet trafik ekipleri, öğrencilere trafikte yaya üstünlüğü konusunda bilgilendirmede bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:23 Kaynak: AA
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