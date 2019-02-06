Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
1 saat önce
İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sürücü ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.
İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kayseri
'nin Bünyan
ilçesinde sürücü ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Fatih
İlkokulu öğrencileri ve ilçe protokolü, Hayrettin Eser Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüş ile vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi ve güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarının sağlanmasına yönelik farkındalık oluşturdu.
Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, yaptığı konuşmada, ilçedeki tüm kolluk personelinin, yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi ve yayalara geçiş üstünlüğü tanınması için eğitici kitapçıklar dağıtarak sürücüleri ve yayaları uyardıklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:23 Kaynak: AA
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