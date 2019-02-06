Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Sivas'ın Suşehri ilçesinde sürücü ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Sivas'ın Suşehri ilçesinde sürücü ve yayaları bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Sivas Caddesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, 2019 yılının yaya öncelikli yıl olarak ilan edildiğini anımsattı. İçişleri Bakanlığının bugün ülke genelinde eş zamanlı olarak farkındalık eylemi başlattığını söyleyen Partal, bu kapsamda sürücüleri ve yayaları dağıtılan broşürlerle uyardıklarını ifade etti.

Etkinliğe Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Duran Vuranok, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:33 Kaynak: AA

Sivas, Suşehri, Güncel
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