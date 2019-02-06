Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje Aydın
'da da hayata geçirildi.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger
, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma
Komutanı Albay Mesut İnan, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler eş zamanlı başlatılan proje için Ekrem Çifçi İlkokulunun bahçesinde bir araya geldi.
Proje kapsamında okul bahçesine kurulan trafik parkurunda öğrencilere uygulamalı trafik kuralları anlatıldı.
Buradaki programın ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve engelli vatandaşlar yaya geçidinden karşıya geçti.
Vali Köşger, yaptığı açıklamada, trafik kuralları duyarlılığı konusunda, ülke olarak kat edilmesi gereken mesafeler olduğunu söyledi.
Her yıl bin 700 yayanın trafik kazalarına kurban gittiğini belirten Köşger, kurallara uymanın çok önemli olduğunu belirtti.
Savaş ise "Hepimiz sürücüyüz aynı zamanda yayayız. Bu bilinç düzeyini Türkiye
genelinde artırmamız gerekiyor. Büyükşehir belediye başkan adayı
olarak çocuklarımızın trafik konusunda o bilinç düzeyini artırmak için trafik ışıklarının olduğu sahalar yapacağız." diye konuştu.
Bu arada Germencik
ve Çine
ilçelerinde de protokol üyelerinin katılımıyla kampanya uygulamaya konuldu.