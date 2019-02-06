Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje Aydın'da da hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje Aydın'da da hayata geçirildi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler eş zamanlı başlatılan proje için Ekrem Çifçi İlkokulunun bahçesinde bir araya geldi.

Proje kapsamında okul bahçesine kurulan trafik parkurunda öğrencilere uygulamalı trafik kuralları anlatıldı.

Buradaki programın ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve engelli vatandaşlar yaya geçidinden karşıya geçti.

Vali Köşger, yaptığı açıklamada, trafik kuralları duyarlılığı konusunda, ülke olarak kat edilmesi gereken mesafeler olduğunu söyledi.

Her yıl bin 700 yayanın trafik kazalarına kurban gittiğini belirten Köşger, kurallara uymanın çok önemli olduğunu belirtti.

Savaş ise "Hepimiz sürücüyüz aynı zamanda yayayız. Bu bilinç düzeyini Türkiye genelinde artırmamız gerekiyor. Büyükşehir belediye başkan adayı olarak çocuklarımızın trafik konusunda o bilinç düzeyini artırmak için trafik ışıklarının olduğu sahalar yapacağız." diye konuştu.

Bu arada Germencik ve Çine ilçelerinde de protokol üyelerinin katılımıyla kampanya uygulamaya konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:44 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı AK Parti'den Ezber Bozan Suriyeli Çıkışı: İstanbul'a Gelmelerine İzin Verilmemeliydi

Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:46:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]