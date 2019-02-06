Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde başlatılan "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası kapsamında Konya'da düzenlenen programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil katıldı.

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde başlatılan "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası kapsamında Konya'da düzenlenen programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil katıldı.



Trafikte yaya önceliği bilincini oluşturmak ve yaya geçidi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan kampanya kapsamında Konya'da program düzenlendi.



Erdil, Anıt alanındaki programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin trafik olduğunu söyledi.



Trafik kazalarında çok fazla insanın hayatını kaybettiğini veya sakat kaldığını, büyük maddi kayıpların yaşandığını belirten Erdil, şunları kaydetti:



"Bu istikamette farkındalık oluşturmak için 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla bir eylem planı çerçevesinde sokaktayız. 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan edip, bu eylemleri belirli periyotlarda sürdürmeye devam edeceğiz. Trafik kazalarında rakamları bile söylemekten korktuğumuz çok büyük bir kaybımız var. Bir yılda 10 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bu önemli sorunu hep beraber yüksek bir duyarlılıkla sahiplenmek, bu alanda daha titiz ve dikkatli olmak zorundayız."



Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise trafik kazalarının önlenebilmesi için insanların bilinçlenmesi gerektiğine işaret ederek, sürücüleri yaya öncelikli davranmaları konusunda uyardı.



Konuşmaların ardından saha uygulaması yürüyüşle başladı. Yürüyüş sırasında vatandaşlara broşür dağıtıldı.



Etkinliğe Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.

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