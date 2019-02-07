Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
1 saat önce
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.
Tokat
'ın Yeşilyurt
ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı
tarafından başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.
Şehit Şemsettin Bey İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Muhammed Sait Baytok, Bakanlıkça başlatılan kampanya kapsamında 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edildiğini belirterek, "İnşallah tüm ülkede olduğu gibi ilçemizde de önemli şekilde uygulamaya devam edeceğiz. İlçemizde de bu duyarlılığı oluşturacağız. Biz hem sürücüyüz hemde yayayız." dedi.
Kaymakam Baytok, daha sonra araç sürücülerine kampanyaya ait tanıtım broşürlerini dağıtarak bilgi verdi.
Etkinliğe İlçe Emniyet Amiri Erdem Arslan da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:25 Kaynak: AA
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