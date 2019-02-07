Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Ferizli
ve Söğütlü
'de etkinlik gerçekleştirildi.
Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü
, Belediye Başkanı Ahmet Soğuk
, İlçe Emniyet Amiri Murat Köksal ve emniyet personeli, öğrencilerin katılımıyla broşür dağıtarak sürücüleri ve yayaları kampanya hakkında bilgilendirdi.
Arslanköylü, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin kavşaklarda, yaya geçitlerin olduğu yerlerde çok dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Bu arada yayaların da aynı şekilde yollara, caddeye, sokaklara aniden çıkmamaları önemlidir. Şoförler kadar yayaların da kanunlara uymalarını bekliyoruz. Hayat hepimizin, yoksa istemediğimiz şekilde üzüntü yaşamış oluruz." diye konuştu.
Söğütlü
Etkinlik kapsamında Söğütlü'de de sürücülere broşürler dağıtıldı. Merkez
Caddesi okullar bölgesinde gerçekleştirilen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı
, Söğütlü İlçe Emniyet Amiri Serdar Yıldırım
, İlçe Jandarma
Komutanı Cengiz Kıran ve emniyet personeli katıldı.
Etkinlikte kampanya hakkında bilgi vermek amacıyla yaya ve araç sürücülerine broşür dağıtıldı.
Kıran ve Yıldırım, yaya ve araç sürücülerinin kurallara uymasını gerektiğini belirterek, kampanyanın önümüzdeki günlerde eğitim toplantılarıyla devam edeceğini kaydetti.