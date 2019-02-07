Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Ferizli ve Söğütlü'de etkinlik gerçekleştirildi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Ferizli ve Söğütlü'de etkinlik gerçekleştirildi.

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, İlçe Emniyet Amiri Murat Köksal ve emniyet personeli, öğrencilerin katılımıyla broşür dağıtarak sürücüleri ve yayaları kampanya hakkında bilgilendirdi.

Arslanköylü, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülerin kavşaklarda, yaya geçitlerin olduğu yerlerde çok dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Bu arada yayaların da aynı şekilde yollara, caddeye, sokaklara aniden çıkmamaları önemlidir. Şoförler kadar yayaların da kanunlara uymalarını bekliyoruz. Hayat hepimizin, yoksa istemediğimiz şekilde üzüntü yaşamış oluruz." diye konuştu.

Söğütlü

Etkinlik kapsamında Söğütlü'de de sürücülere broşürler dağıtıldı.

Merkez Caddesi okullar bölgesinde gerçekleştirilen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, Söğütlü İlçe Emniyet Amiri Serdar Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Cengiz Kıran ve emniyet personeli katıldı.

Etkinlikte kampanya hakkında bilgi vermek amacıyla yaya ve araç sürücülerine broşür dağıtıldı.

Kıran ve Yıldırım, yaya ve araç sürücülerinin kurallara uymasını gerektiğini belirterek, kampanyanın önümüzdeki günlerde eğitim toplantılarıyla devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:46 Kaynak: AA

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