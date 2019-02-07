Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasal düzenlemeyle hayata geçirilen "yayalara geçiş üstünlüğü" uygulaması, toplumda yaya öncelikli trafik bilincini oluşturmak ve yayaları bilgilendirme amacıyla komutanlık sahasında düzenlendi.

Uygulamaya, 51 jandarma trafik ve 250 jandarma olmak üzere 301 personel katıldı.

Uygulamada, yaya geçidi ve okul geçidinde sürücü ve yayalara yaya öncelikli trafik konusunda bilgiler verildi, konuyla ilgili broşür ve afiş dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:35 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Kocaeli, Jandarma, Ekonomi
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