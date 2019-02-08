Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

27 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Sapanca İlköğretim Okulu önünde trafik uygulaması yapıldı.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla Sapanca İlköğretim Okulu önünde trafik uygulaması yapıldı.

Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, İlçe Emniyet Müdürü Hakan İzmir, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Kütük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, Okul Müdürü Orhan Öz ve Rüstempaşa Mahallesi Muhtarı Nazım Özkılıç'ın da hazır bulunduğu uygulamada yaya geçidi öncesinde trafik polisleri tarafından durdurulan sürücülere, "dikkat hayat çıkabilir", yayalara ise "yaya yolunu kullan güvende kal" yazan broşürler dağıtıldı.

Proje hakkında açıklamada bulunan Sapanca Kaymakamı Bayar, trafik kanunda düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Yeni düzenleme ile "Yayaya öncelikli trafiğe uyum" kurallarına geçildiğini belirten Bayar, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizlerde eş zamanlı olarak bu programı gerçekleştiriyoruz. Amaç, dezavantajlı yayanın öncelikli olduğunun ülkemizde de özümsenip kanıksanması ve trafiğin bu şekilde işlemesi" dedi.

Tüm sürücüleri ve yayaları, "Yayaya öncelikli trafiğe uyum" kurallarına hassasiyet göstermeye davet eden Bayar, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Kentli olmak kentte yaşamanın bazı kuralları var. Kent hakları dediğimiz haklar var. İnsanların doğal temiz bir çevrede düzenli bir kentte yaşamaları bir haktır. İnşallah kısa, hızlı bir sürede kanıksanır kabullenir ve tüm Türkiye'de uygulanarak olumlu başarı elde edilir. İlçemizde yakın zamanda 6 tane yaya trafik kazasında yaralanmış. Bu çok ciddi bir konu. Umuyorum, çocuklarımız ve vatandaşlarımız buna hızlı bir şekilde itimat ederler. Kanundaki düzenleme için büyüklerimize teşekkür ediyor, tüm gücümüzle destek veriyoruz. Okullarımızı, öğretmenlerimizi, yöneticileri, idarecileri ve vatandaşlarımızı bu hassasiyete uyması için davet ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:32 Kaynak: AA

Sapanca, Güncel
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