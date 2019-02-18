Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

54 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, öğrencilere eğitim verildi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, öğrencilere eğitim verildi.

Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen eğitimde öğrencilere, animasyon ve slaytlarla trafik kuralları anlatıldı.

Okul müdürü Şengül Doğan, 300 öğrenciye trafik kurallarını öğrenmeleri için eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

Eğitim programı Alpaslan Pehlivanlı Bulvarı'nda uygulamalı eğitimin ardından son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:00 Kaynak: AA

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