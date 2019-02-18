Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
54 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, öğrencilere eğitim verildi.
İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, öğrencilere eğitim verildi.
Kızılırmak Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen eğitimde öğrencilere, animasyon ve slaytlarla trafik kuralları anlatıldı.
Okul müdürü Şengül Doğan, 300 öğrenciye trafik kurallarını öğrenmeleri için eğitim programı düzenlediklerini söyledi.
Eğitim programı Alpaslan Pehlivanlı Bulvarı'nda uygulamalı eğitimin ardından son buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:00 Kaynak: AA
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