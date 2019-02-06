Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası - Malatya/erzurum

Malatya'da İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Öncelik hayatın öncelik yayanın" projesi kapsamında uygulama yapıldı.

Malatya'da İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Öncelik hayatın öncelik yayanın" projesi kapsamında uygulama yapıldı.



Malatya'da, Sümer İlkokulu önünde bulunan yaya geçidi üzerinde görevli öğrenciler, ellerinde bulunan trafik levhalarıyla araçları durdurarak yayaların geçişini sağladı.



Programa katılan Malatya Valisi Aydun Baruş'un da aracını durduran öğrenciler, bu sırada okuldan çıkan arkadaşlarının yaya geçidini kullanarak gideceği yerlere ulaşmasını sağladı.



Baruş, öğrencilerle birlikte kullandığı yaya geçidinden geçmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kazalarının ölümlerin en temel sebeplerinden biri olduğunu belirtti.



Kentte 172 binin üzerinde araç olduğunu açıklayan Baruş, yolları kullanırken insan hayatına çok büyük önem verilmesi gerektiğini vurguladı.



Vali Baruş, Malatya'da geçen yıl 6 yaya vatandaşın trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Trafikte emniyet kemeri kullanımı ve araç sürerken cep telefonu kullanımı konusunda ciddi ihlaller vardı. İçişleri Bakanlığımız'ın yapmış olduğu çalışmalar, Emniyet ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın almış olduğu tedbirlerle birlikte yol ve trafik kontrollerinde sürücülerde emniyet kemeri kullanım oranı yüzde 80'lere çıktı. Yaya öncelikli trafik konusunda da bu tedbirleri dikkatli bir şekilde uygulamaya geçirirsek umarım ki hem şehrimizde hem ülkemizde genelinde yaya ölüm, yaralanma oranını ciddi şekilde azaltacağız."



Konuşmanın ardından Baruş, öğrenciler tarafından yaya geçidi üzerinde durdurulan araçların sürücülerine tanıtım broşürleri dağıttı.



Programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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