Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Uygulaması

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Uygulaması

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen yaya geçidi kullanımıyla ilgili uygulama Sivas'ta gerçekleştirildi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen yaya geçidi kullanımıyla ilgili uygulama Sivas'ta gerçekleştirildi.

Trafikte yaya önceliğinin geliştirilmesi ilgili amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması Sivas Cumhuriyet Meydanı ve şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirildi. Sivas'ta gerçekleştirilen uygulamaya İl Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulamasında Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Meydanında hazır bulunarak yayalara öncelik tanınması araç sahiplerini durdurarak konu hakkında bilgilendirme içeren broşürleri dağıttı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'da yaya geçidini kullanarak farkındalık oluşturdu.

Daha sonra ise uygulama ile ilgili açıklama yapan Vali Ayhan, " Trafik terör kadar can kayıplarının olduğu, hayatların karardığı bir durumdur. Bu yönden Türkiye'de yeni bir mentalite açısından trafik kanunun da yeni düzenlemeler oldu. 60 yıldan daha fazladır, taşıtların hayatımızda olduğu ve taşıt geçişlerinin üstünlüğü olduğu düzenden artık yayaların geçiş üstünlüğü olduğu düzene geçiyoruz. " dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:15 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor Türkiye Yunanistan'da Adaya İlk Veda Eden İsim Belli Oldu Yunanistan ve İtalya'ya Tepki Gösteren İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması

ABD İstihbarat Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı: İlişkiler Zora Giriyor Erdoğan, İlk Seçim Mitingini Sivas'ta Yapacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 17:05:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]