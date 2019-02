Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Uygulaması Yurt Genelinde Gerçekleştirildi

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" uygulaması yurt genelinde gerçekleştirildiMERSİN - Yayalara yol vermeyen araç sürücülerine artık 488 lira ceza kesilecek MERSİH - Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde...

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" uygulaması yurt genelinde gerçekleştirildi



MERSİN - Yayalara yol vermeyen araç sürücülerine artık 488 lira ceza kesilecek

MERSİH - Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde hayata geçirilen kampanya, Mersin'de de uygulamalı bir şekilde anlatıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su ile protokol üyeleri ve çocuklar ellerinde uyarıcı dövizlerle yaya geçidinden geçerek, öncelik yayanın mesajını verdiler. Artık yaya geçidinden geçen yayalara yol vermeyen araç sürücülerine 488 lira ceza kesilecek.

Tüm Türkiye'de aynı anda uygulamaya giren kampanyayla ilgili Mersin'de de etkinlik düzenlendi. İçişleri Bakanlığının 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesiyle birlikte tüm Türkiye'de farkındalık çalışmaları başlatıldı.Mersin'de İsmet İnönü Bulvarı Ulu Cami önünde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile protokol üyeleri katıldı.

Burada ellerinde uyarı dövizler bulunan çocuklarla sohbet eden Vali Su, yeni uygulamaya konulan kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Su, bugün önemli bir etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye genelinde güvenlik güçlerinin trafik kazalarını azaltmak için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Vali Su, "Mersin'de de bu konuda çalışmalar sürekli devam etmektedir. Bugün de yine bu anlamda önemli bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz genel itibarıyla trafik kazalarında yaralanan veya hayatını kaybedenlerin yüzden 20'sini yaya olarak trafikte seyreden vatandaşlarımız oluşturuyor. Bu çerçevede tabii ki yayaların mutlaka bu anlamda kanuni olarak desteklenmesi gerekiyordu. Onu da 2018 yılında mevzuatta yapılan bir değişikle yayalarımıza özellikle kanun gereği eğer bir kavşakta trafik ışığı yoksa, eğer orada bir trafik görevlisi yoksa o kavşakta, yaya geçidi olan yerde, okullarımızın önlerinde geçiş hakkı, üstünlüğü yayalarımıza aittir. Yani orada eğer trafik ışığı yoksa, bir okul önüyse, bir çocuğumuz veya bir vatandaşımız yaya olarak yoldan karşı ya geçiyorsa orada seyreden trafikteki araçlar durup, o yaya geçen vatandaşımıza, kardeşimize yol vermek zorundadır. Bu kanuni bir zorunluluktur" diye konuştu.



"Öncelik hayatın, öncelik yayanın"

Sürücülerin bu konuda artık duyarlı olmasını isteyen Su, "Bu konu da bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu çerçevede de bugün bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla hareket ediyoruz. İçişleri Bakanlığımız 2019'u 'Yaya öncelikli trafik yılı' olarak ilan etti. Bu çerçevede de biz ilimiz genelinde bugün 570 noktada bu farkındalığı oluşturmak için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ben inanıyorum ki bu etkinliklerle bu farkındalığı daha da üst noktalara taşıyacağız. Sürücülerimiz özellikle mutlaka bu konuda daha da bilinçlenmiş olacak. Bu çerçeve de inanıyorum ki yayalarımıza gerekli özeni göstereceğiz. Bir vatandaşımız bir yaya geçidinden geçerken mutlaka onlara saygı göstereceğiz, onların geçişine öncelik sağlayacağız. Ümit ediyorum ki bu etkinliklerimizin hepsi bu farkındalığın artmasına, bu konunun kafalarımıza daha da güzel girmesine vesile olacaktır. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Su ile protokol üyeleri ve çocuklar, ellerindeki dövizlerle yaya geçidinden karşıdan karşıya geçerek sürücüleri uyardı. Ardından Mersin Valisi Ali İhsan Su ve yanındakiler toplu taşıma araçları ve arabaları tek tek gezerek, yayalara artık trafikte öncelik verilmesi için hazırlanan broşürleri dağıttı. AYDIN - Aydın'da öğrencilere yaya öncelikli trafik etkinliği düzenlendi

AYDIN - Yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla Aydın'da ilkokul öğrencilerine okul bahçesinde kurulan alanda trafik eğitimi verildi.

Yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla Aydın'da 'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği düzenlendi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından 189 noktada 406 personel, il genelinde ise 340 noktada 866 personelin ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Efeler Ekrem Çiftçi İlkokulu bahçesinde trafik alanı oluşturuldu. Öğrenciler trafik alanlarında bisiklet ve pedallı araba kullandı. Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere karşıdan karşıya geçme, yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik eğitimi verildi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'inde katıldığı etkinlik sonrası öğrencilere broşür ve kırmızı düdük dağıtılırken, okul önünde durdurulan araçtaki sürücülere de broşür dağıtılarak etkinlik hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger etkinlikte yaptığı konuşmada, "Trafik konusunda vatandaşlarımızın farkındalığını ve bilincini arttırmak için eş zamanlı bir program yürütülüyor. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyma noktasındaki farkındalığı arttırmak için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun önderliğinde böyle bir program gerçekleştiriliyor. Bizim trafik konusunda, kurallara riayet konusunda kat etmemiz gereken mesafeler var. Ülkemizde bu noktada bilinçlenmeyi arttırmamız gerekiyor. Her yıl 1700 yaya vatandaşımız karşıdan karşıya geçerken trafik kazasına kurban veriliyor. Bu çok önemli bir rakam, dolayısıyla yaya trafiğine, motorlu taşıt trafiğinin daha saygılı davranması ile ilgili, kurallara daha çok riayet etmeleri ile ilgili böyle bir program gerçekleştiriliyor. Okulumuzun bahçesinde öğrencilerimize yönelik bir program yürütülüyor. Bu manada bir canı kurtarsak fayda sağlamış oluruz" dedi.

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ta gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun başlatmış olduğu kampanya Türkiye'de trafik, yaya konusunda önemli bir farkındalık oluşturacak. Hepimiz aynı zamanda sürücüyüz ve yayayız. Bu bilinç düzeyini Türkiye genelinde arttırmamız gerekiyor. Aydın'da da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak bununla ilgili bir projemiz olacak. Çocuklarımızı trafik konusunda bilinç düzeyini arttırmak için trafik ışıklarının da olduğu sahalar yapacağız. Aydın çocuk dostu bir kent olacak. Yayaların can kaybı yaşandığı bir ülkede böyle bir etkinliğin olması çok önemlidir. Önümüzdeki günlerin kazasız belasız geçmesini trafikte daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliğine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. KARABÜK - 81 ilde eş zamanlı 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması gerçekleştirildi

KARABÜK - İçişleri Bakanlığı; trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 ilde eylem yaptı.

Eş zamanlı yapılacak olan eylem ile 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilişi, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyuruldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 500 polisin katıldığı uygulamada Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve beraberindekiler yaya geçinden geçerek farkındalık oluşturdu. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan uygulama hakkında bilgi veren Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığı tarafından bütün Türkiye'de yaya önceliğini belirtmek için eylem yapıldığını söyledi.

Vali Gürel, uygulamanın bundan sonra hayata geçirilmesi için hep beraber hareket edeceklerini ifade ederek, "Geçmişte ihmal ettiğimiz alan ve her yıl bin 700 yayayı trafikten kurban veriyoruz. Sebep ise bilinçsiz trafik kullanımından kaynaklı. İç İşleri Bakanlığı bu yılı Trafik'te yaya önceliği yılı ilan etti. Yılda Türkiye genelinde 7 bin 400 insan trafik kazalarda hayatını kaybediyor ve bunun bin 700'ü yayanın dahil olduğu kazalar. Aslında bu kazalar yayalardan kaynaklı değil, araçların yayaların haklarını ihlal etmesinden kaynaklı trafik kazaları. İnşallah bundan sonra bu sürecin üzerinde duracağız. Önemli bir başlangıç yapıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gürel ve beraberindekiler kent merkezinde yer alan yaya geçitlerini kullanarak farkındalık oluşturdu.

Etkinlik kapsamında Vali Gürel, vatandaşlara da proje hakkında bilgiler vererek, bez poşet ve broşür dağıttı



SİNOP - Sinop'ta "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" eylemi

SİNOP - İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı düzenlenen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" eylemi Sinop'ta da başladı.

Programa Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, kamu kurum müdürleri, STK'lar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla Valilik Kavşağı'nda düzenlenen "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" eylemine katılan Sinop Valisi Köksal Şakalar basına açıklamalarda bulundu.

Vali Köksal Şakalar burada yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın öncülüğünde tüm Türkiye'de 81 ilde, tüm ilçelerimizde aynı saatte yayaların öncülüğüne dikkat çekmek için böyle bir eylem yapıyoruz. Farkındalık oluşsun. Sürücülerimiz, yayalarımız bunu görsünler diye. Ortalama 1700 tane yayanın trafik kazalarında vefat ettiği bilgisi var. Bu çok yüksek rakam. Gelişmiş ülkelerde biliyorsunuz yayalar yola adımını attığında şoförler onlara yol veriyorlar. İnşallah kendi ülkemize bunu görmek nasip olur. Daha dikkatli olur şoförlerimiz. Yayalarımız da özellikle çocuklarımız, öğrencilerimiz de çok rahat bir şekilde trafik polisinin, trafik ışıklarının olmadığı geçiş noktalarından da rahatlıkla geçebilirler" dedi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla bugün 81 ilde 12.00-13.30 saatleri arasında eylem yapıldı. Bütün illerde eş zamanlı yapılan eylem ile 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilişi, kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyuruldu.

Sinop'ta ki eylem 12.00-13.30 saatleri arasında, Valilik Kavşağı'nda gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan düzenleme ile "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtulmuştu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını vermesi" zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla eylem gerçekleştirildi. KIRŞEHİR - Trafikte yaya bilincinin oluşturulması projesinde yaya ve sürücüler bilgilendirildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74. maddesinde yapılan değişiklik uygulamalı olarak sürücü ve yayalara tanıtıldı.

Lise Caddesinde düzenlenen uygulamalı programa Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akkyüz, İl Garnizon Komutanı Albay Ferhat Kuran, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahini daire amirleri ve stk temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Yayalara verilen geçiş üstünlüğünün uygulamalı olarak anlatıldığı programda konuşan Vali İbrahim Akın, Trafik kazalarında yaya yolundan geçen kişilerin hayatını kaybettiğini ve yapılan değişiklikle sürücülerin trafik lambası ve görevlisi olmadan da yayaya yol vermesi gerektiğini söyledi. Yapılan yasal düzenleme ve değişim hakkında bilgi veren Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğinde görevli Komiser yardımcısı Gülden Dikici, yasal düzenleme ile kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken sürücülerin yavaşlaması belirlenen noktalarda varsa yaya geçiş üstünlüğünü yayaya verilmesi gerektiğini söyledi. Dikici, yaptığı bilgilendirme konuşmasında;

"Yaşamın her safhasında trafik ile iç içe bulunmaktayız. Her geçen gün taşıt sayısı artmakta kural ihlalleri ile gerçekleşen kazalarda toplumun bir kısmını değil topyekun bir mücadeleyi gerekli kılmakta, kurallara uymak kişinin topluma karşı bir görevi. Daha güvenli bir ortam oluşturabilmenin en önemli yanı kural ihlallerinin olmamasından geçer. Kazaları önlemek mümkün olmasa da azaltmak mümkündür. Toplumda herkesin aynı duyarlılıkla hareket etmesi trafikte yaşanan sorunların da en aza indirilmesine yardımcı olur." Öğrencilerin de destek verdiği program yaya üstünlüğünü göstermek adına kavşaklarda yapılan broşürlü bilgilendirmenin ardından sona erdi. BİNGÖL - Bingöl'de 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' programı

BİNGÖL - Bingöl'de 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' programı kapsamında bilgiler verilirken, katılımcılar yaya geçitlerini kullanarak dikkat çekmeye çalıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' nedeniyle Bingöl'de de 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' programı düzenlendi.Merkez Genç Caddesi Dörtyol Saat Kulesi önünde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şubesi tarafından yapılan etkinliğe Vali Yardımcısı Taner Bolat, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Belediye Başkan Vekili Fadıl Korkmaz, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2019 yılının İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildiğini anımsatan İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Bingöl'de geçtiğimiz yıl 461 yaralanmalı trafik kazası gerçekleştiğini ve bunlardan 151'ine yayaların karıştığını söyledi.

Sonuçlar değerlendirildiğinde Bingöl'ün şehir merkezinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 32'sinin yayaların karıştığı trafik kazası olarak görüldüğüne dikkat çeken Akay," Trafik kanunlarında yapılan değişiklikle sürücüler, görevli bir kişi ve ışıklı trafik ışıkları bulunmayan ancak trafik işaretleri ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları, yaya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması gerekir. Varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara uyarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar hükmü getirilmiştir. Tüm sürücülerimizin yayalara karşı daha saygılı olup geçiş önceliği vermesi trafik güvenliği açısından doğru bir davranış olacaktır. Belirtilen şartlar dahilinde yayalara geçiş önceliği verilmemesi durumunda araç sürücülerinin kusurlu olacağı unutulmamalıdır. Yapmakta olduğumuz bu etkinliği amacı tüm yol kullanıcılarına yaya öncelikli trafik düzeni bilinci kazandırmaktır"dedi.

Daha sonra İl protokolü ve vatandaşlar, Genç Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden geçiş yaptı.Kurulan stantta ise vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. NEVŞEHİR - Vali Aktaş'tan, araç sürücülerine yaya güvenliği konusunda ders

NEVŞEHİR - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla araç sürücülerine broşürler dağıtılırken, sürücüler konuyla ilgili bilgilendirildi.

Nevşehir'de düzenlenen trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması etkinliğine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Atatürk Bulvarında seyir halinde ki araç sürücüleri ile bir süre sohbet ederken yaya önceliği konusunda da bilgiler verdi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nevşehir genelinde bugün 28 nokta da bir kampanya yürütüyoruz. Kampanyanın asıl şekli 2019 yılında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Türkiye'de yaya öncelikli yıl ilan edildi. Bu kapsamda da bugün öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla Türkiye genelinde aynı saatlerde bir kampanya yürütüldü. Buradaki amaç her yıl yaklaşık bin 700 civarında vatandaşımızı trafik kazalarında kaybetmekteyiz. Bu kazalarında da maalesef bir çoğu yaya geçitlerinde meydana gelmektedir. Önceliği vermemiz gereken yaya geçişlerinde sürücüler olarak yayalara yer vermediğimiz için can kayıpları yaşanmaktadır. Bu can kayıplarını önlemek amacı ile yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğu bilincini oluşturmak bu konuya dikkat çekmek üzere bu kampanyamız başladı" dedi.



"Sürücüler emniyet kemerlerini takıyor"

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş araç sürücülerinin bu konuda bilinçli olduklarını gördüklerini ifade ederken asıl sevindirici noktanın araç sürücülerinin emniyet kemerlerinin takılı olmasıydı dedi. Vali Aktaş, " Asıl sevindirici nokta ise yanımızdan geçen araçların hemen hemen hepsi yani yüzde 90'ın trafik kurallarına uyacak şekilde emniyet kemerlerinin takılı olduğunu görmemizde bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir" diye konuştu. TUNCELİ - Tunceli'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği

TUNCELİ - Tunceli'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği geniş katılımla yapılırken, öğrenciler pankartlarla sürücüleri uyardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak tüm Türkiye'de aynı anda düzenlenen etkinliğin Tunceli ayağına Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, öğretmen, öğrenci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tunceli-Elazığ karayolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Sonel, jandarma ve emniyet trafik ekipleri ile öğrenciler sürücüleri yayalara öncelik vermeleri konusunda bilgilendirdi.

Emniyet kemeri takmayan sürücüler kırmızı düdük çalarak uyarılırken, etkinlik öğrencilerin pankartlar eşliğinde "Öncelik Yayanın" şeklinde yay geçitlerini kullanmasıyla sona erdi.

Öte yandan trafik ekipleri, etkinliğin olduğu bölgede drone ile denetim de yaptı. ÇORUM - Çorum'da "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" eylemi

ÇORUM - İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 81 ilde başlattığı farkındalık eylemi Çorum'da yapıldı.

Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir yaya geçidinde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla farkındalık oluşturdu. Öğrenciler ellerinde taşıdıkları dövizleri otomobil sürücülerine göstererek trafikte yayalara öncelik verilmesini istedi. Polis ekipleri tarafından sürücülere leblebi ve çikolata ikram edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, her yıl trafik kazalarında bin 700 yayanın hayatını kaybettiğinde projenin ne kadar önemli olduğunun ortada çıktığını söyledi.

Bu uygulamadan sonra trafiğe açık alanda herhangi bir trafik polisi veya trafik ışığı yoksa kavşağa ve yaya geçidine yaklaşan araçların yavaşlayacağını ve yayalara öncelik vereceğini anlatan Vali Çiftçi, "Eğer bu şekilde davranmazlarsa idari yaptırımlara maruz kalabilecekler. Uyglama kapsamında ilimizde de 135 okul önünde 180 yaya geçidinde 400 personel ile çalışma yapılıyor. Jandarma sorumluluk alanında bu uygulamamız devam ediyor. Öncelik hayatın, öncelik yayanın diyoruz" dedi. BURSA - Önce uyardılar, sonra çikolata ikram ettiler

BURSA - Türkiye genelinde yayalara geçiş önceliği için eş zamanlı olarak başlatılan uygulama İnegöl'de de yapıldı. Emniyet ekipleri sürücüleri yayalara geçiş önceliği vermeleri noktasında uyararak çikolata ikram etti.

Türkiye'de uygulamaya başlanılan yayalara geçiş önceliği kampanyası ülke genelinde aynı saatte başladı. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, Belediye Başkan Yardımcı Gülhan Şahin, ASP ve polis ekiplerinin iştirakiyle belediye kavşağında uygulama yapıldı. Yağmura rağmen ilçedeki bütün kavşaklarda polisler görev alarak sürücüleri uyardı.

Kaymakam Şükrü Görücü ve İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve polis ekipleri sürücüleri durdurarak yayalara geçiş önceliği vermeleri hususunda ikaz edip çikolata ikram etti.

Müdür Ramiz Erçetin, "Türkiye genelinde yapılan uygulamayı biz de İnegöl'de başlattık" dedi.

Kaymakam Şükrü Görücü ise, "Aynı anda ülke genelinde yayalara öncelik için kampanya yürütülüyor. Bu kavşakta uygulama yapıyoruz. Kazaların büyük bir çoğunluğu sürücü ve yayalardan kaynaklı. Bu uygulamanın ilçemize katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu. YALOVA - Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulamayı Yalova'da da yapıldı

YALOVA - "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması kapsamında Yalova'da il protokolü, engelliler ve vatandaşların katıldığı eylem gerçekleştirildi.

Eyleme Yalova Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Jandarma Alay Komutanı Ali Gemalmaz, engelli dernekleri ve vatandaşlar da katıldı. Yayaların yaya geçidine çıkması ile birlikte seyir halinde olan araçlar durarak yayalara geçiş önceliği tanıdılar. Konuyla ilgili bilgi veren Yalova Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, "Tüm Türkiye'de hayata geçen bir uygulama. Yalova'da da hassas bir sürücü kitlesi var. Bizde bu uygulamaya devam edeceğiz. Bizim ilimizdeki ölümlü trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu yayalara öncelik verilmemesinden kaynaklanıyor. O nedenle bu proje ilimize çok uygun proje" dedi.

Uygulamayı vatandaşlar da yerinde bulduklarını dile getirerek, "Biz araçların yayalara yol vermemesinden mustariptik. Bu uygulama çok iyi oldu. Bunu herkesin ama en çok da şoförlerimizin öğrenmesi gerekiyor" dediler.

Eylem kapsamında protokol mensupları da yayalarla birlikte yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu

Kartal'da Bina Çökmesi

Kartal'da Çöken Binada Yaşayanların Yakınları Hastanelere Akın Etti

İstanbul Valisi, Kartal'da Yaşanan Faciayla İlgili Son Durumu Açıkladı: 9 Yaşındaki Çocukla Sürekli Konuşuyoruz