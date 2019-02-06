Son Dakika Haberleri: Öncelik Yayaların Uygulaması Didim'de Öğrencilerle Yapıldı

Öncelik Yayaların Uygulaması Didim'de Öğrencilerle Yapıldı

5 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 İl'de uygulamanın tanıtımı Didim'de öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Öncelik Yayaların Uygulaması Didim'de Öğrencilerle Yapıldı, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 İl'de uygulamanın tanıtımı Didim'de öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uygulama 81 İl'de eş zamanlı olarak başlarken Didim'de İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe milli eğitim Müdürü Recep Akdemir ile Emniyet ve Jandarma personelinin katılımıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Yeni mahalle kavşağındaki etkinliği lise öğrencileri de katılarak, hazırlanan broşürleri şoförlere vererek, uygulama hakkında bilgiler aktardı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Emniyet ve Jandarma personelinin katılımıyla yaptıkları etkinliğin duyuru amaçlı olduğunu belirterek "Amacımız farkındalık oluşturmak; sürücüleri bilgilendirdik. Önceliğin yaya olduğunu anlattık. Otobanlar hariç önceliğin yayalardan olduğunu anlattık. Ceza işlemi yapmadık; uygulamayı anlattık. Önceliğin yaya da olduğunu hatırlattık."dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:29 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyruğu Satırla Kesilen Eşekle İlgili İğrenç İddia Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı

AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Özhaseki'nin Sözlerini Hatırlattı Kartal'da Çöken Binanın Enkazında Yakını Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:34:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öncelik Yayaların Uygulaması Didim'de Öğrencilerle Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]