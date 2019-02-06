Öncelik Yayaların Uygulaması Didim'de Öğrencilerle Yapıldı

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 İl'de uygulamanın tanıtımı Didim'de öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 İl'de uygulamanın tanıtımı Didim'de öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Uygulama 81 İl'de eş zamanlı olarak başlarken Didim'de İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe milli eğitim Müdürü Recep Akdemir ile Emniyet ve Jandarma personelinin katılımıyla bilgilendirme etkinliği düzenlendi.



Yeni mahalle kavşağındaki etkinliği lise öğrencileri de katılarak, hazırlanan broşürleri şoförlere vererek, uygulama hakkında bilgiler aktardı.



İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Emniyet ve Jandarma personelinin katılımıyla yaptıkları etkinliğin duyuru amaçlı olduğunu belirterek "Amacımız farkındalık oluşturmak; sürücüleri bilgilendirdik. Önceliğin yaya olduğunu anlattık. Otobanlar hariç önceliğin yayalardan olduğunu anlattık. Ceza işlemi yapmadık; uygulamayı anlattık. Önceliğin yaya da olduğunu hatırlattık."dedi. - AYDIN

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