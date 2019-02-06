Öncelik Yayanın Projesine Bakan Yardımcısı Desteği

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 'öncelik hayatın öncelik yayanın' projesi kapsamında ölümlü kazanın meydana geldiği kavşakta sürücülere broşür dağıttı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 'öncelik hayatın öncelik yayanın' projesi kapsamında ölümlü kazanın meydana geldiği kavşakta sürücülere broşür dağıttı.



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ilk olarak Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Ersoy ile Canbolat, 'öncelik hayatın öncelik yayanın' projesi kapsamında Orhaneli Kavşağı'na geldi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende konuşan Ersoy, "İçişleri Bakanlığı olarak bizi inciten, üzen hangi alan ne sorumuz varsa bakanımız Süleyman Soylu önderliğinde birebir bu konularla ilgilenmeye, üzerine gitmeye gayret gösteriyoruz. Terörü Allah'a şükür büyük ölçüde bitirdi. Terör kadar iki önemli sorun daha vardı. Biri uyuşturucu ile mücadele, diğeri trafik terörü ile mücadele. Trafik terörü ile hep birlikte mücadele edeceğiz. Geçmiş yıllardaki veriler bize yakışmıyor. Yılda trafik kazalarında 7 bin 500 kişiyi kaybetmek bize yakışmıyor. Yılda 300 binin üzerinde vatandaşlarımız trafik kazalarında yaralanması bize yakışmıyor. 7 bin 500'e yakın ölümlü trafik kazalarının yaklaşık bin 700'ü yayalar. Bütün dünya, bunu nasıl hallettiyse bizimde bunu çözmemiz lazım. Bu yılı İçişleri Bakanlığı olarak öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla trafikte yaya öncelikli yıl ilan ettik. Bugünde Türkiye'nin 81 ilinde bu kampanyamızın duyurulması, farkındalık oluşturulmak amacıyla 81 ilimizde etkinliklerimiz oluyor" dedi.



"Ölümlü trafik kazalarında yüzde 30'luk bir azalma var"



Ayrıca Ersoy, valilik ziyaretinde yaptığı konuşmada ise, "Trafik kazalarına karşı kararlı şekilde yürüttüğümüz mücadelelerle kasım, aralık ve ocak aylarında ülkemizde yaşanan ölümlü trafik kazalarında yaklaşık yüzde 30'luk bir azalma sağladık. Bu hepimizi mutlu ve motive etti. Demekki ülke olarak bunu başarabileceğiz. Birlikte mücadele edersek hayatları kurtarabileceğiz. Bu oranı böyle devam ettirmek bile en azından 2 bin kişinin hayatını kurtarabileceğimizi gösteriyor. Bu rakamları daha da yukarıya çekecek ve Türkiye hep birlikte yaptığımız bu mücadele ile bir ayıbında daha kurtulmuş olacak" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Ersoy, Canbolat, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç ve protokol sürücülere yayalara öncelik verilmesi hakkındaki broşürlerden dağıttı.



Öte yandan Ersoy ve protokolün broşür dağıttığı yaya yolunda daha önce ölümlü bir trafik kazası meydana gelmişti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de öğrenciler ve vatandaşlarla yaya geçitlerini kullanarak trafiği durdurdu. Öğrenciler sürücülere geçiş üstünlüğü 'bizimdir' mesajı verdi. Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama esnasında polis ekiplerini yalnız bırakmadı. - BURSA

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