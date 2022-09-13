Yunanistan, Omicron'a Uyarlanmış Güçlendirici Kovid-19 Aşılarını Başlattı - Son Dakika
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Yunanistan, Omicron'a Uyarlanmış Güçlendirici Kovid-19 Aşılarını Başlattı

13.09.2022 12:29
Yunanistan, Omicron'a Uyarlanmış Güçlendirici Kovid-19 Aşılarını Başlattı

Öncelikli bireyler arasında 60 yaş üstü kişiler, bağışıklığı baskılanmış veya ciddi kronik hastalıkları olan hastalar, sağlık personeli ve huzurevlerindeki görevliler yer alıyor.

Öncelikli bireyler arasında 60 yaş üstü kişiler, bağışıklığı baskılanmış veya ciddi kronik hastalıkları olan hastalar, sağlık personeli ve huzurevlerindeki görevliler yer alıyor.

ATİNA, 13 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan'da Pazartesi günü yapılan duyuruda, Kovid-19'un en son Omicron türevleriyle mücadeleye uyarlanmış aşıların ülkede artık mevcut olduğu açıklandı. Yetkililer, Yunan ulusal yayın kuruluşu ERT ile bir basın brifinginde, Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın mRNA tipi güncellenmiş iki aşısının, Ulusal Aşı Komitesi tarafından belirlenen öncelik kriterlerini karşılayan kişilere 14 Eylül'den itibaren güçlendirici aşı olarak uygulanacağını söyledi. Öncelikli bireyler arasında 60 yaş üstü kişiler, bağışıklığı baskılanmış veya ciddi kronik hastalıkları olan hastalar, sağlık personeli ve huzurevlerindeki görevliler yer alıyor. Aşı Komitesi Başkanı Maria Theodoridou basın brifinginde, güncellenen aşıların Omicron BA.1, Omicron BA.2 ve Omicron BA.5 gibi Omicron alt varyantlarıyla mücadelede "daha etkili" olduğunu söyledi.

Yunanistan, Omicron'a Uyarlanmış Güçlendirici Kovid-19 Aşılarını Başlattı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bir devlet sağlık merkezinde insanlar Kovid-19 testi yaptırmak için sıra bekliyor, 4 Ocak 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Birinci Basamak Sağlık Genel Sekreteri Marios Themistocleous, "Bugüne kadar Yunanistan'da toplam 21.350.000 doz aşı uygulandı. 7,6 milyondan fazla insan aşılarını tamamladı. 5.845.000'den fazla vatandaşa güçlendirici aşı yapıldı." dedi. Resmi haftalık verilere göre, Yunanistan'da Kovid-19'a karşı çeşitli kısıtlayıcı önlemler ilkbahardan bu yana gevşetildi ve yaz aylarında yeni enfeksiyonların sayısı azaldı. Son rakamlara göre 29 Ağustos ile 4 Eylül arasındaki dönemde toplam 40.100 yeni vaka ve 180 ölüm kaydedildi.

Yunanistan, Omicron'a Uyarlanmış Güçlendirici Kovid-19 Aşılarını Başlattı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bir aşı merkezinde bir erkeğe Kovid-19 aşısı yapılıyor, 2 Nisan 2021. (Fotoğraf: Lefteris Partsalis/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yunanistan, Omicron'a Uyarlanmış Güçlendirici Kovid-19 Aşılarını Başlattı - Son Dakika

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