Öncelikli pazar Balkan ülkeleri olacak
28 dakika önce
Abdullah Kiğılı tarafından kurulan marka, Türkiye'de erkek hazır giyim sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayan aktörlerden biri. Kiğılı'nın geleceğe yönelik hedefi ise çok daha büyük: Türkiye'nin markası olarak tüm dünyada tanınmak.
Abdullah Kiğılı
tarafından kurulan marka, Türkiye
'de erkek hazır giyim sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayan aktörlerden biri. Kiğılı'nın geleceğe yönelik hedefi ise çok daha büyük: Türkiye'nin markası olarak tüm dünyada tanınmak. (Didem Eryar Ünlü
)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:55
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