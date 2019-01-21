Öncelikli pazar Balkan ülkeleri olacak

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İznik Çinisinden Satranç Takımı Yaptı, 5 Bin Liraya Sattı

İzdivaç Programını, 'Türkiye Şehit Verdi, Siz Burada Oynadınız' Diyerek Terk Eden Damat Adayı İsyan Etti