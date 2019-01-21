Son Dakika Haberleri: Öncelikli pazar Balkan ülkeleri olacak

Öncelikli pazar Balkan ülkeleri olacak

28 dakika önce

Abdullah Kiğılı tarafından kurulan marka, Türkiye'de erkek hazır giyim sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayan aktörlerden biri. Kiğılı'nın geleceğe yönelik hedefi ise çok daha büyük: Türkiye'nin markası olarak tüm dünyada tanınmak.

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Abdullah Kiğılı tarafından kurulan marka, Türkiye'de erkek hazır giyim sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayan aktörlerden biri. Kiğılı'nın geleceğe yönelik hedefi ise çok daha büyük: Türkiye'nin markası olarak tüm dünyada tanınmak. (Didem Eryar Ünlü)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:55 

Türkiye, KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Ekonomi
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