Öncü kardeşler Avusturya'da piste çıkacak
58 dakika önce
Milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşler, hafta sonunda Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Avusturya ayağında mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:40 Kaynak: AA
Milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşler, hafta sonunda Moto3 Dünya Şampiyonası
'nın Avusturya
ayağında mücadele edecek. Türkiye Motosiklet
Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 11. ayağı 9-11 Ağustos tarihlerinde 4 bin 300 metrelik Red Bull
Ring pistinde yapılacak.
KTM Ajo Takımı ile şampiyonada sahne alacak Türk sporcular, 9 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara, 10 Ağustos Cumartesi günü de sıralama yarışlarına katılacak.
23 tur üzerinden koşulacak final yarışı ise 11 Ağustos Pazar günü TSİ 12.00'de başlayacak.
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