Öncü Rus Kozmonot Bıkovskiy Yaşamını Yitirdi

İnsanlığın uzay yolcuğunun öncülerinden, uzayda tek başına en uzun süre kalma rekorunun sahibi Rus kozmonot Valeriy Bıkovskiy 84 yaşında öldü.

İnsanlığın uzay yolcuğunun öncülerinden, uzayda tek başına en uzun süre kalma rekorunun sahibi Rus kozmonot Valeriy Bıkovskiy 84 yaşında öldü.



Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'dan yapılan açıklamada, Sovyetler Birliği'nin insanlı uzay seferleri için yetiştirdiği ilk nesil kozmonotlardan biri olan Bıkovskiy'nin 84 yaşında hayata veda ettiği bildirildi.



Bıkovskiy, Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş döneminde ABD ile giriştiği uzay yarışında insanlı seferlere katılmak üzere yetiştirdiği 20 kişilik ilk askeri pilot grubu arasında yer almıştı.



Aldığı özel eğitimin ardından ilk uçuşunu 1963'te Vostok-5 misyonu kapsamında yapan, bu uçuşta 5 gün boyunca Dünya yörüngesinde tek başına seyreden Bıkovskiy, uzayda tek başına en uzun süre kalan insan olarak tarihe geçmişti.



Bıkovskiy, 1960'ların geri kalanında Sovyetler Birliği'nin Ay'a göndermek üzere eğittiği kozmonot grubunun içinde yer almıştı ancak ABD'nin 1969'da SSCB'den önce Ay'a insan çıkarmayı başarmasının ardından proje rafa kaldırılmıştı.



İkinci ve üçüncü uçuşlarını 1976 ve 1978'de yapan Bıkovskiy, uzayda toplam 21 gün kalmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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