Öncü Sanayici M. Naci Topçuoğlu anılıyor - Son Dakika

Öncü Sanayici M. Naci Topçuoğlu anılıyor

10.05.2021 10:56
Öncü Sanayici M. Naci Topçuoğlu anılıyor, System.String[]

Anadolu sanayisinin öncü isimlerinden merhum M. Naci Topçuoğlu, vefatının 13. yılında özlem ve dualarla anılıyor.

Anadolu sanayisinin öncü isimlerinden merhum M. Naci Topçuoğlu, vefatının 13. yılında özlem ve dualarla anılıyor.

Gaziantep Sanayi Odası'nın kurucuları arasında yer alan ve 10 yıl süreyle GSO Meclis Başkanlığı görevini yürüten merhum M. Naci Topçuoğlu 13 yıl önce 11 Mayıs 2008 tarihinde aramızdan ayrılarak ebediyete intikal etti. Merhum M. Naci Topçuoğlu'nun vefatının yıldönümünde KOVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla anma töreni düzenlenemeyeceği bildirildi.

Geniş ufku ve vizyonu ile Gaziantep'e değer katan isimlerden birisi olan merhum M. Naci Topçuoğlu, başta halı ve çuval sektörü olmak üzere birçok alanda Gaziantep'in önemli bir üretim merkezi haline gelmesine önemli katkılar sundu. Merhum M. Naci Topçuoğlu'nun aramızdan ayrılışının üzerinden 13 yıl geçti. Gaziantep'in sanayileşme ve markalaşma sürecine katkılarından dolayı "Efsane Sanayici" olarak anılan merhum M. Naci Topçuoğlu vefatının 13.yıl dönümünde ailesi, dostları ve tüm sevenleri tarafından özlemle ve dualarla anılıyor.

Anadolu sanayisinin efsane isimlerinden merhum M. Naci Topçuoğlu 13 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ederek ebediyete intikal etmişti. Gaziantep'i sanayi alanında birçok önemli yatırımla buluşturarak, kentin inovasyon ve AR-GE alanlarındaki ilk uygulayıcıları arasında gösterilen merhum M. Naci Topçuoğlu bıraktığı manevi mirası ile de genç iş adamı ve sanayiciler için halen önemli bir rehber olma özelliği taşıyor.

Gülsan Holding'in kuruluşundan vefat ettiği tarihe kadar yönetim kurulu başkanlığını yapan merhum M. Naci Topçuoğlu, Gaziantep Sanayi Odası'nın kuruluşunda da aktif görev aldı. Gaziantep Sanayi Odası'nın kuruluşundan itibaren 10 yıl süre ile Meclis Başkanlığı görevini yapan M. Naci Topçuoğlu, Gaziantep'in ekonomi alanında olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin zenginleşmesine de katkı sağlamak için çok sayıda sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Merhum M. Naci Topçuoğlu, Gaziantepspor Kulübünde As Başkan olarak da görev aldı.

Naci Topçuoğlu MYO

Merhum M. Naci Topçuoğlu, sanayi kenti olan Gaziantep'te nitelikli ara eleman sıkıntısının çok büyük olduğunu görmüş ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için kendi adını taşıyan bir meslek yüksekokulunun temelini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte atmış, vefatının ardından Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tamamlanarak açılışı dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Topçuoğlu ailesi tarafından yapılmıştı. Türkiye'ye model olan Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO binlerce öğrencinin eğitim gördüğü özellikle Gaziantep Sanayisi için büyük önem taşıyan Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, Dış Ticaret Programı, Gıda Teknolojisi Programı, Halıcılık ve Kilimcilik Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İşletme Yönetimi Programı, Kimya Teknolojisi Programı, Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi Programı, Lojistik Programı, Makine Teknolojisi Programı, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Tekstil ve Halı Makineleri Programı, Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programı gibi birçok alanda eğitim veren Türkiye'nin göz bebeği bir kurumdur. Merhum M. Naci Topçuoğlu tarafından tasarlanarak temelleri atılan ve açılışı 31 Mayıs 2009 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu alanında Türkiye'de bir ilki başarmış ve sanayicilerin en büyük sıkıntısı olan ara eleman ihtiyacının karşılanmasını sağlarken binlerce gencin meslek sahibi olmasını sağlamış, sağlamaya da devam etmektedir. Yaşamı boyunca nitelikli insan yetiştirilmesinde eğitimin önemini savunan ve eğitim kurumlarının geliştirilmesi yönünde birçok destek sağlayan Topçuoğlu, markaların doğduğu kent olan Gaziantep'in bu unvanını almasında markalaşmanın önemine inanan ve bu yolda önemli başarılar sağlayan isimlerden birisidir. - GAZİANTEP

Öncü Sanayici M. Naci Topçuoğlu anılıyor
Öncü Sanayici M. Naci Topçuoğlu anılıyor
Öncü Sanayici M. Naci Topçuoğlu anılıyor
Öncü Sanayici M. Naci Topçuoğlu anılıyor

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Türkiye, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Öncü Sanayici M. Naci Topçuoğlu anılıyor - Son Dakika


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