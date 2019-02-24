Son Dakika Haberleri: Öncü Sömürü, Ardından Paylaşım

Öncü Sömürü, Ardından Paylaşım

50 dakika önce

'Hayat müşterektir' sözünü fazlasıyla yanlış anlamış olmalılar.

'Hayat müşterektir' sözünü fazlasıyla yanlış anlamış olmalılar. Zira eşleriyle paylaştıkları o paralar, insanların duygularını sömürerek yaptıkları dilencilikten kazandıkları paralar. Gaziantep'te cami önlerinde para toplayan iki kadın dilenci, bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Cuma namazı çıkışında cami önünde çocukları ile birlikte dilenen 2 kadın, cami cemaatinin dağılmasının ardından kendilerini uzaktan izleyen kocaları ile buluştu. Kadınlar, saydıkları parayı kocaları ile paylaştı. Hasılat paylaşımının ardından ise dilenciler yayan olarak bölgeden uzaklaştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:51 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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