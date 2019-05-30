Son Dakika Haberleri: Öncüpınar'da bayram yoğunluğu
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Öncüpınar'da bayram yoğunluğu

2 saat önce

RAMAZAN Bayramı ziyareti için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 13 günde 18 bin Suriyelinin ülkelerine geçtiği öğrenildi.

Öncüpınar'da bayram yoğunluğu, System.String[]


RAMAZAN Bayramı ziyareti için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 13 günde 18 bin Suriyelinin ülkelerine geçtiği öğrenildi. Diğer yandan yoğunluk nedeni ile ülkeye malzeme taşıyan TIR'lar bekleme yaparak uzun kuyruklar oluşturdu
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Her gün binlerce Suriyelinin ülkesine geçtiği sınır kapısındaki yoğunluk nedeni ile ülkeye malzeme taşıyan TIR'lar bekleme yaparak uzun kuyruklar oluşturdu. SAYI 18 BİNE ULAŞTI, YARIN SON GÜN
Suriyeliler, yarın geçişlerin son günü olması nedeni ile sınır kapısına akın etti. Kendilerine ayrılan çadırlara sığmayıp güneşte bekleyenler arasında baygınlık geçirenlere sağlık görevlileri müdahale etti. Öte yandan geçişlerin başladığı 13 günlük süre içerisinde işlemlerini yaptırarak Suriye'ye gidenlerin sayısının 18 bine ulaştığı ve bayram için çıkışların ise yarın son bulacağı bildirildi.

- Kilis
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:06 Kaynak: DHA
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