Son Dakika Haberleri: Öncüpınar'dan 10 bin Suriyeli bayramlaşmaya gitti
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Öncüpınar'dan 10 bin Suriyeli bayramlaşmaya gitti

5 dakika önce

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Öncüpınar'dan 10 bin Suriyeli bayramlaşmaya gitti, System.String[]


KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. 9 gündür devam eden geçişlerde şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı 10 bin oldu.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri bugün de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren sınır hattına gelenler, sıcak nedeniyle kurulan çadırda işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçti. 9 Ağustos'a kadar geçişlerin devam edeceği Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 9 günlük sürede işlemlerini yaptırarak, ülkelerine giden Suriyelilerin sayısının 10 bin olduğu belirtildi.

- Kilis
Kurban Bayramı, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2019 11:57 Kaynak: DHA
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