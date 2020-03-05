Öncüpınar'dan 2 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti - Son Dakika
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Öncüpınar'dan 2 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti

6 saat önce

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişleri sürüyor.

Öncüpınar'dan 2 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti, System.String[]

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 2 Mart'ta başlayan geçişleri sürüyor. Şu ana kadar 2 bin Suriyeli, ülkesine gitti.

Suriyeliler, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gitmek için Kilis'e geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek isteyen ve Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor. 2 Mart'ta başlayan geçişlerde şu ana kadar 2 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gitti.


Ramazan Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:13 Kaynak: DHA
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