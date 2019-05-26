Son Dakika Haberleri: Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 10 bin oldu

Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 10 bin oldu

3 saat önce

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 10 bin oldu, System.String[]
RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Geçişler, 9 gündür devam ederken, şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 10 bine ulaştı. 
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına gelenler, işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçti. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 18 Mayıs Cumartesi günü başlayan geçişlerde, şu ana kadar 10 bin kişinin bayram için ülkesine gittiği belirtildi. 
 


- Kilis
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:55 Kaynak: DHA
Kilis, Ramazan Bayramı, Güncel
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