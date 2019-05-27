Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 11 bin 500 oldu
5 saat önce
RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:00 Kaynak: DHA
RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Geçişler, 10 gündür devam ederken, şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 11 bin 500'e ulaştı.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına gelenler, işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçti. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 18 Mayıs Cumartesi günü başlayan geçişlerde, şu ana kadar 11 bin 500 kişinin bayram için ülkesine gittiği belirtildi.
- Kilis
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