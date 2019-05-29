Son Dakika Haberleri: Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 15 bin oldu
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Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 15 bin oldu

1 saat önce

RAMAZAN Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçmeye devam ediyor.

Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 15 bin oldu, System.String[]


RAMAZAN Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçmeye devam ediyor. Geçişler, 12 gündür sürerken, şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 15 bine ulaştı.
Ülkelerine gitmek amacıyla sınır kapısına gelen Suriyeliler, 36 derece sıcaklıkta kendileri için kurulan çadırlarda sıra bekliyor. Görevlilerin uyarılarına rağmen güneşin altında beklerken, baygınlık geçirenlere, bölgede bekleyen sağlık görevlileri, ambulanslarda müdahale ediyor. Zaman zaman izdiham da yaşanırken, görevlilerce Arapça uyarı yapılıyor.
Öte yandan geçişlerin başladığı 12 günlük süre içinde işlemlerini yaptırarak, ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı, 15 bine ulaştı.

- Kilis
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:57 Kaynak: DHA
Suriye, Kilis, Güncel
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