Son Dakika Haberleri: Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bin 150 oldu (2)
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Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bin 150 oldu (2)

1 saat önce

ÖNCÜPINAR'DAN GEÇİŞ YAPAN SURİYELİ SAYISI 40 BİN 150 OLDUKilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin geçişi, saat 17.00 itibari ile son buldu.

Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 40 bin 150 oldu (2), System.String[]

ÖNCÜPINAR'DAN GEÇİŞ YAPAN SURİYELİ SAYISI 40 BİN 150 OLDU
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin geçişi, saat 17.00 itibari ile son buldu. 22 Temmuz'dan beri Öncüpınar'dan geçiş yapan Suriyelilerin sayısı, 40 bin 150'ye ulaştı. Suriyelilerin 31 Aralık tarihine kadar Türkiye'ye geri dönebilecekleri belirtildi.
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,


Kurban Bayramı, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:50 Kaynak: DHA
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