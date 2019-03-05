Öncüpınar Gümrük Kapısı, 8 yıl sonra yeniden açıldı
42 dakika önce
Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında direkt geçişlere kapatılan Öncüpınar Gümrük Kapısı, yeniden açıldı.
Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında direkt geçişlere kapatılan Öncüpınar Gümrük Kapısı, yeniden açıldı. Nakliyeciler istemeleri halinde yüklerini tampon bölgede aktarmadan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerine götürebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:05
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