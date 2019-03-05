Son Dakika Haberleri: Öncüpınar Gümrük Kapısı, 8 yıl sonra yeniden açıldı

Öncüpınar Gümrük Kapısı, 8 yıl sonra yeniden açıldı

42 dakika önce

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında direkt geçişlere kapatılan Öncüpınar Gümrük Kapısı, yeniden açıldı.

Öncüpınar Gümrük Kapısı, 8 yıl sonra yeniden açıldı, System.String[]
Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında direkt geçişlere kapatılan Öncüpınar Gümrük Kapısı, yeniden açıldı. Nakliyeciler istemeleri halinde yüklerini tampon bölgede aktarmadan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerine götürebilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:05 

Fırat, Suriye, Ekonomi
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