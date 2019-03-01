Son Dakika Haberleri: Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açılıyor

Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açılıyor

12 dakika önce

2011 yılından beri direkt geçişlere kapalı olan Öncüpınar Gümrük Kapısı, 4 Mart Pazartesi günü itibarıyla geçişlere yeniden açılıyor.

Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açılıyor, System.String[]
2011 yılından beri direkt geçişlere kapalı olan Öncüpınar Gümrük Kapısı, 4 Mart Pazartesi günü itibarıyla geçişlere yeniden açılıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:00 

Ekonomi
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