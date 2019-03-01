Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açılıyor
12 dakika önce
2011 yılından beri direkt geçişlere kapalı olan Öncüpınar Gümrük Kapısı, 4 Mart Pazartesi günü itibarıyla geçişlere yeniden açılıyor.
2011 yılından beri direkt geçişlere kapalı olan Öncüpınar Gümrük Kapısı, 4 Mart Pazartesi günü itibarıyla geçişlere yeniden açılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:00
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