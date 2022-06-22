Önde Gelen 260 Firma 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Katılacağını Teyit Etti

SHANGHAİ, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) organizasyon komitesinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre Fortune 500 listesinde yer alan ve sektörün önde gelen 260 şirketi, 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılacağını teyit etti. Basın toplantısında konuşan CIIE Büro Direktör Yardımcısı Sun Chenghai, fuar hazırlıklarının sorunsuz şekilde ilerlediğini ve fuarın 5- 10 Kasım tarihlerinde Shanghai kentinde düzenleneceğini söyledi. Sun, CIIE kapsamında düzenlenecek Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nda 2022 Dünya Açıklık Raporu ve Dünya Açıklık Endeksi'nin yayımlanacağını da dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Güncel, Son Dakika

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