Video: Tıbbi Cihaz Devi Çin'in İthalat Fuarına Katılmanın Faydalarını Görüyor

Önde gelen uluslararası tıbbi cihaz üreticisi Boston Scientific tarafından geliştirilen intravasküler ultrason sistemi, Çin'in Shanghai kentindeki Jabil fabrikasının üretim hattından çıktı.

Polaris olarak bilinen sistem, Çin'de üretilen ve yerel olarak dağıtılan ilk Boston Scientific ürünü olma özelliği taşıyor.

Ürün daha sonra aralarında Avrupa ve Japonya'nın da bulunduğu diğer ülke ve bölgelere ihraç edilecek.

JUNE CHANG, Boston Scientific Greater China Başkanı:

"Polaris, intravasküler ultrason görüntüleme sistemidir ve PCI işlemleri sırasında koroner arter hastalığı olan hastalarda kullanılır. İlk Boston Scientific Polaris sistemi Shanghai'daki Jabil Fabrikası'nın üretim hattından çıktı. Çin'de yerel olarak üretilen ve dağıtılan Boston Scientific ailesinin ilk ürünü olan Polaris'in resmi lansmanı, şirketin 'Çin için Çin'de' yerelleştirme programı için yepyeni bir bölüm anlamına geliyor."

Polaris bir kere Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilendi.

Boston Scientific, 2019'da ilk kez CIIE'de yer almasından beri hiçbir fuarı kaçırmadı.

JUNE CHANG, Boston Scientific Greater China Başkanı:

"Müdavim olarak CIIE'den kesinlikle faydalandık, hatta sonrasında bile. Son birkaç yıldır CIIE'deki ilk gösterimlerinden sonra ürünlerimizin çoğu Çin'de piyasaya sürüldü ve ticarileştirildi. Boston Scientific'in Çin pazarı ve Çinli hastalara olan bağlılığı bozulmadan kalırken, Shanghai'ın canlı ve uluslararası iş ortamı sayesinde daha da geliştirildi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.