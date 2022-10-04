Video: Tıbbi Cihaz Devi Çin'in İthalat Fuarına Katılmanın Faydalarını Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Tıbbi Cihaz Devi Çin'in İthalat Fuarına Katılmanın Faydalarını Görüyor

04.10.2022 23:02
Video: Tıbbi Cihaz Devi Çin'in İthalat Fuarına Katılmanın Faydalarını Görüyor

Önde gelen uluslararası tıbbi cihaz üreticisi Boston Scientific tarafından geliştirilen intravasküler ultrason sistemi, Çin'in Shanghai kentindeki Jabil fabrikasının üretim hattından çıktı.

Önde gelen uluslararası tıbbi cihaz üreticisi Boston Scientific tarafından geliştirilen intravasküler ultrason sistemi, Çin'in Shanghai kentindeki Jabil fabrikasının üretim hattından çıktı.

Polaris olarak bilinen sistem, Çin'de üretilen ve yerel olarak dağıtılan ilk Boston Scientific ürünü olma özelliği taşıyor.

Ürün daha sonra aralarında Avrupa ve Japonya'nın da bulunduğu diğer ülke ve bölgelere ihraç edilecek.

JUNE CHANG, Boston Scientific Greater China Başkanı:

"Polaris, intravasküler ultrason görüntüleme sistemidir ve PCI işlemleri sırasında koroner arter hastalığı olan hastalarda kullanılır. İlk Boston Scientific Polaris sistemi Shanghai'daki Jabil Fabrikası'nın üretim hattından çıktı. Çin'de yerel olarak üretilen ve dağıtılan Boston Scientific ailesinin ilk ürünü olan Polaris'in resmi lansmanı, şirketin 'Çin için Çin'de' yerelleştirme programı için yepyeni bir bölüm anlamına geliyor."

Polaris bir kere Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilendi.

Boston Scientific, 2019'da ilk kez CIIE'de yer almasından beri hiçbir fuarı kaçırmadı.

JUNE CHANG, Boston Scientific Greater China Başkanı:

"Müdavim olarak CIIE'den kesinlikle faydalandık, hatta sonrasında bile. Son birkaç yıldır CIIE'deki ilk gösterimlerinden sonra ürünlerimizin çoğu Çin'de piyasaya sürüldü ve ticarileştirildi. Boston Scientific'in Çin pazarı ve Çinli hastalara olan bağlılığı bozulmadan kalırken, Shanghai'ın canlı ve uluslararası iş ortamı sayesinde daha da geliştirildi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Video: Shanghai, 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Hazırlanıyor Video: Shanghai, 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Hazırlanıyor Video: Geri Getirilen Kültürel Kalıntılar Shanghai'da Sergileniyor Video: Geri Getirilen Kültürel Kalıntılar Shanghai'da Sergileniyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Boston Scientific, Shanghai, Polaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Tıbbi Cihaz Devi Çin'in İthalat Fuarına Katılmanın Faydalarını Görüyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
00:46 Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! Barcelona'ya attığı golle mağlup etti
00:39 Yunan sözcü dev zirve öncesi bombayı patlattı! Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyor
00:28 İndirim bekleyen araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi
00:04 Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı! 5 milyar lira kar yapmışlar
00:01 CHP'nin başörtüsü çıkışından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hak ve özgürlükler paketi çalışmasını açıklayacak
23:43 Türkiye'nin birçok bölgesinden aynı iddia geldi! Gökyüzünde meteor gördüler
23:38 Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 05:59:32. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Tıbbi Cihaz Devi Çin'in İthalat Fuarına Katılmanın Faydalarını Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement