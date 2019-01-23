Son Dakika Haberleri: Önde Gelen Yedi Üniversiteden Dijital Ödeme Sistemi Projesi

Önde Gelen Yedi Üniversiteden Dijital Ödeme Sistemi Projesi

1 saat önce

– Dünyanın önde gelen yedi üniversitesi, blockchain teknolojisinin ölçülebilirlik ve performans sorunlarını çözme hedefiyle "bir dijital ödeme sistemi" kuruyor.

Önde Gelen Yedi Üniversiteden Dijital Ödeme Sistemi Projesi, System.String[]
– Dünyanın önde gelen yedi üniversitesi, blockchain teknolojisinin ölçülebilirlik ve performans sorunlarını çözme hedefiyle "bir dijital ödeme sistemi" kuruyor.

Aralarında Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Kaliforniya Üniversitesi ve Berkeley Üniversitesi'nin de yer aldığı üniversiteler, blockchain teknolojisinin ölçülebilirlik ve performans sorunlarını çözmek amacıyla bir dijital ödeme ağı oluşturacak.

İsviçre merkezli Dağıtılmış Teknolojiler Araştırma Vakfı'nın (Distributed Technology Research Foundation/ DTR) finanse ettiği ve "Unit-e" adı verilen sistem bu yıl içinde kurulacak. Söz konusu proje blockchain üzerinden yapılan sınır ötesi finansal işlemlerdeki performans, güvenlik ve gizlilik sorunlarını inceleyecek.

Proje ile saniyede 5 bin ile 10 bin arası işlem yapılması hedefliyor. Computer World'e göre, yeni proje başarıya ulaştığı takdirde, şu an saniyede 1,700 adet işlem yapan Visa gibi geleneksel ödeme sistemlerinin yerini alabilir. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:26 Kaynak: DHA

Kaliforniya Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Stanford Üniversitesi, Berkeley Üniversitesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü

Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor Usta Tiyatrocu Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:40:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Önde Gelen Yedi Üniversiteden Dijital Ödeme Sistemi Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]