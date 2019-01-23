Önde Gelen Yedi Üniversiteden Dijital Ödeme Sistemi Projesi
1 saat önce
– Dünyanın önde gelen yedi üniversitesi, blockchain teknolojisinin ölçülebilirlik ve performans sorunlarını çözme hedefiyle "bir dijital ödeme sistemi" kuruyor.
– Dünyanın önde gelen yedi üniversitesi, blockchain teknolojisinin ölçülebilirlik ve performans sorunlarını çözme hedefiyle "bir dijital ödeme sistemi" kuruyor.
Aralarında Stanford Üniversitesi
, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
(MIT), Kaliforniya Üniversitesi
ve Berkeley Üniversitesi
'nin de yer aldığı üniversiteler, blockchain teknolojisinin ölçülebilirlik ve performans sorunlarını çözmek amacıyla bir dijital ödeme ağı oluşturacak. İsviçre
merkezli Dağıtılmış Teknolojiler Araştırma Vakfı'nın (Distributed Technology Research Foundation/ DTR) finanse ettiği ve "Unit-e" adı verilen sistem bu yıl içinde kurulacak. Söz
konusu proje blockchain üzerinden yapılan sınır ötesi finansal işlemlerdeki performans, güvenlik ve gizlilik sorunlarını inceleyecek.
Proje ile saniyede 5 bin ile 10 bin arası işlem yapılması hedefliyor. Computer World'e göre, yeni proje başarıya ulaştığı takdirde, şu an saniyede 1,700 adet işlem yapan Visa
gibi geleneksel ödeme sistemlerinin yerini alabilir. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:26 Kaynak: DHA
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