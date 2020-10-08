Son dakika haberleri: Öndeki Tırı solmak isterken ölümden döndüler - Son Dakika

Öndeki Tırı solmak isterken ölümden döndüler

Kapanan yol için vatandaş ve polisler el birliğiyle arabayı böyle kaldırdı

Yağ dökülen yol için herkes seferber oldu

BURSA - Bursa Ankara yolu Merpa pazar alanın karşısından meydana gelen kazada öndeki Tırı sollamak isteyen özel otomobil orta refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralanmazken araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Bursa Ankara yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Edinilen bilgiler göre kaza Bursa Ankara yolunda meydana geldi. Fahrettin T idaresindeki otomobil iddiaya göre önünde giden Tır'ı sollamak isterken, Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce orta refüjde olan kaldırıma ardından refüjdeki tellere çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü yaralanmazken araç içerisinde bulunan Harun D yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Bursa Ankara yolu tamamen trafiğe kapandı. Kapanan yol nedeniyle kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılması gerekiyordu ancak yolun kapalı olması nedeniyle çekici gelemedi. Bunun üzerine polisler ve vatandaşlar aracı insan gücüyle iterek yolun ortasından kaldırıldı. Yola dökülen yağ ise yine polis ve vatandaş işbirliğiyle temizlendi. Kapanan yol kontrollü bir şekilde verildi. Aracın kaldırılmasının ardından yol temizlenerek tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.