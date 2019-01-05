Önder 2. Okul Aile Birliği Zirvesi Başladı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "ÖNDER 2. Okul Aile Birliği Zirvesi" başladı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "ÖNDER 2. Okul Aile Birliği Zirvesi" başladı.

Kadıköy İmam Hatip Lisesi İBB 15 Temmuz Şehitler Konferans ve Spor Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, böylesine anlamlı ve önemli bir çalışmada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, her zaman okulda çok önemli bir etken olarak okul aile birliklerini gördüklerini söyledi.



Çalışmalarda, okulu etkileyen temel bileşenler içerisinde öğrenci-öğretmen-veli ilişkisini okulla birlikte bütünleştiren bir anlayışla baktıklarını belirten Yazıcı, "Bu çerçevede okulu etkileyen ve gerçekten olması gereken mekanizma okul aile birlikleridir. Okul dediğimiz özel çevre aslında çoklu etki alanlarından etki alabilmekte ve kendi gelişimi ile yaşamsal sürecini bu etkilerle şekillendirebilmektedir." ifadelerini kullandı.



Yazıcı, okulların hem açık hem de gizli işlevler yürüttüğünü kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Okullar, bir yandan da hem mevcut olan kültürü, geleneği gelecek kuşaklara aktarırken bir yandan da aslında değişimin başlatıcısı olmaktadır. Okul aslında böylesine paradoks gibi gözüken birçok işlevi yürütmektedir. Bunları yürütürken okul aile birlikleri çok doğal ve doğru bir mekanizmadır. Doğru bir şekilde yapılandırıldığı zaman okula sanıldığının çok daha üstünde katkı sağlayabilmektedir."



ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Kamber Çal ise eğitim-öğretim faaliyetlerinin en önemli amacının bir ülkenin geleceği olan çocukları iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirmek olduğunu dile getirdi.



Çocukların eğitiminde okul, aile, çevre, öğretmen ve eğitim sistemi gibi faktörlerin etkili olduğunu ifade eden Çal, öğrenci başarısı için iyi bir okul, aile, sosyal çevre ve öğrenci iş birliğinin gerekli olduğuna dikkati çekti.



Bu faktörler arasında etkili bir iletişim sağlanması gerektiğini aktaran Çal, şöyle konuştu:



"İşleyen bir okul aile birliği kurmak okullardaki eğitimin başarılı olmasındaki en önemli aşamalardan biridir. ÖNDER olarak okul aile birliklerinin imam hatiplerde etkili olmasının eğitimin en önemli paydaşlarından birisi olan ailenin eğitime katılmasında önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Aileyi eğitim süreçlerine katmadığımız sürece bir şeylerin hep eksik kalacağını bilmeliyiz. Okul aile birliği sayesinde okulun paydaşları olan velilerle etkili bir iletişim sağlanmakta, ailenin eğitimdeki öğretim sürecine katılmasına imkan tanımaktadır. Etkili okul aile birliği olan ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkili çalışan okullarda başarının net bir şekilde yükseldiği gözlemlenmektedir."



Açılış konuşmasının ardından "Etkili Okul Aile Birliklerinin Özellikleri ve Öğrenci Gelişimini Desteklemede Ailelere Dönük Faaliyetler" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturumda Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Bahçelievler Şehi·t Mehmet Karaaslan Anadolu I·mam Hati·p Li·sesi· Müdürü Abdülbaki Murat, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Ömer Cihangir ve İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burcu Uysal konuşma yaptı.

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