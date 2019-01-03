Önder 3. Kültür Sanat Ödülleri 8 Ocak'ta

2016 yılında Celaleddin Ökten Ödülleri olarak başlayan ÖNDER Kültür Sanat Ödülleri'nin ikincisi geçtiğimiz yıl gerçekleştirildi. Bu yıl düzenlenecek ÖNDER 3. Kültür Sanat Ödülleri'nin kategorileri ve tarihi de belli oldu. 11 dalda ödüller 13 kişi ve kuruma verilecek.

Danışma Kurulu oylarıyla belirlendi

ÖNDER Özel Ödülü, ÖNDER Sanata Hizmet Ödülü, Yılın Geleneksel Sanat Ödülü, Yılın Edebiyat Ödülü, Yılın Müzik Ödülü, Yılın Sinema Ödülü, Yılın Kültür Sanat TV Programı, Yılın Kültür Sanat STK'sı, Yılın Okul Dergisi, Yılın Okul Kültür Sanat Projesi kategorilerinde verilecek ödüller için adayları belirlemek üzere Danışma Kurulu düzenli toplantılar yaparak konu üzerinde çalıştı. Yapılan toplantılarda isimler ve eserler üzerine müzakereler gerçekleştirildi. Çalışmalarda bu sene ödül kategorilerine Fikriyat Ödülü'nün eklenmesi de kararlaştırıldı.

Seçici Kurul'da kimler var?

Ödül alacak isimler ve kurumlar belirlenirken, kültür sanat alanında ürün veren ve bu alana destek olan isimler üzerinden çalışmalar yürütüldü. Çalışma boyunca Danışma Kurulu üyeleri düzenli toplantılar yaparak ödül alacak isimleri belirledi. 7 kişilik Danışma Kurulu üyeleri arasında ise şu isimler yer alıyor: Müzisyen Halil Necipoğlu, şair-yazar İbrahim Tenekeci, sanat tarihçisi Doç. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, karikatürist Yusuf Kot, TV programcısı Betül Soysal Bozdoğan, senarist Oktay Berber ve şair-yazar Emel Özkan.

Geçen yılın ödülleri

Geçtiğimiz yıl 15 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen ÖNDER 2. Kültür Sanat Ödülleri'nde 10 ayrı kategorideki ödüller, 12 kişi ve kuruma verildi. Mustafa Hakan Alvan Yılın Müzik Ödülü'nün sahibi olurken, Ali Emre Değirmenci Nureddin Zengi kitabıyla Yılın Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Yılın Sinema Filmi Ödülü'nü Ayla filmi alırken, Vapurda Çay Simit Sohbet programı, Yılın Kültür Sanat TV Programı ödülünün sahibi oldu. Yedi Hilal Derneği, Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi ile Yılın Kültür Sanat STK'sı seçildi. Hattat Hasan Çelebi'ye Yılın Geleneksel Sanat Ödülü layık görülürken, İlhami Atalay ve Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu ÖNDER Sanata Hizmet Ödülü'nü, Necmettin Asma da Kudüs temalı ÖNDER Özel Ödülü'nü aldı.

Okullar ve dergiler

Samsun Canik Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Annem Ben ve Perde isimli projeleriyle, Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de Işık Doğudan Yükselir isimli projeleriyle Yılın Kültür Sanat Okul Projesi ödülünü kazandı. Yılın Okul Dergisi ödülü, İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından çıkarılan Bedreka Dergisi'nin oldu.