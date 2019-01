Önder 3. Kültür Sanat Ödülleri Sahiplerini Buldu

ÖNDER 3. Kültür Sanat Ödülleri Programı, Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler hafızı Mustafa Karahüseyinoğlu'nun Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. Arkasından ÖNDER Tanıtım Filmi izlendi. Programa TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Doç. Dr. İbrahim Kalın, ÖNDER Kurucu Genel Başkanı Yahya Kutluoğlu, Cahit Zarifoğlu'nun kızı Betül Zarifoğlu, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Sanatçı Yavuz Bingöl, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Öncü Spor Genel Başkanı Yavuz Kurt ve Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Prangaları söküp attık

Törende bir konuşma yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, imam hatip okullarının Türkiye'nin geleceğinde geçmişinden çok daha önemli görevi olduğunu söyledi. Bunun için gereken her türlü altyayıpıyı gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, "Maalesef geçmişte kılık kıyafetle, şekille uğraşmaktan çocuklarımızın zihinlerinin içindeki cevheri görmez olduk. Ve AK parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı. 28 Şubat'ın karanlık mirası olan ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Bu okullardan sadece imam çıksın başka bir hayalleri olmasın diye konulan katsayı zincirini milletimizle birlikte parçaladı" dedi.

Şimdi iş gençlere düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve gayretiyle gençlerin değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle, bilimle yeniden buluşmasını sağladıklarını belirten Binali Yıldırım, "Şimdi asıl iş gençler size düşüyor. Biz bir anlamda tohumu toprakla buluşturduk. Gerisi size kalmış" dedi. Gençlere "Peki bunu nasıl yapacaksınız?" diye soran Yıldırım sözlerin şöyle sürdürdü: "Hepimiz biliyoruz rabbimizin ilk emri ikra. Okuyacağız. Daha çok dünyayı tanıyacağız. Daha çok insanları tanıyacağız. Çağı okuyacaksınız. Tıpta, teknolojide, mühendislikte, ekonomide, kültürde-sanatta, her alanda gerçek bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini herkese göstereceksiniz. Herşeyden önce iyi bir insan olacaksınız. Attığımız her adımda, dokunduğunuz her canlıda, bulunduğunuz her ortamda bir Müslümanın en büyük sorumluğunun örnek olmak olduğunu aklınızdan çıkarmayacaksınız. İki kanadı da sağlam bir uçak gibi olacaksınız. Bir kanadınız dünya diğer kanadınız ahiret olacak."

Merak etmekten vazgeçmeyin

Gençlere, "Bilimde kültürde sanatta İslam'ın ışığında önder siz olacaksınız" çağrısı yapan Binali Yıldırım, "İnsanlardan müsaade isteyeceksiniz, önce siz dinleyeceksiniz, sonra anlatacaksınız. Başkalarına asla dayatma içinde olmayacaksınız. Geçmişte bize yapılanları biz başkasına yapma hevesinde olmayacağız" dedi. Gençlerden bir söz isteyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Geleceğin mimarı olmak, ülkemize ve dünyaya katkı sunmak için gereken tek şey merak etmektir. Araştırmaktan, öğrenmekten, paylaşmaktan son nefesinize kadar vazgeçmeyin. Bugün burada ödül alanlara iyi bakın. Ülkesinin değerleriyle barışık, ilhamını bu gelenekten alan, İslam'ın bir estetik dini olduğunu dünyaya gösteren kültür ve sanat eserleri ortaya koyan insanlardan olun istiyorum. Bugün bu salondan bir Sinan, bir Itri, bir Fuzuli, bir Cemil Meriç, bir Necip Fazıl çıksın istiyorum."

İmam hatip bir özgürlük mücadelesi

Yılın fikriyat ödülünün sahibi olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın da konuşmasında, "İmam hatip nesli; bir eğitim, özgürlük, onur mücadelesi ve demokrasi mücadelesidir. Bu mücadeleye katkı veren bütün büyüklerimize rahmetle anmak isterim. Kendileri çok zor zamanlarda bu ülkenin genç evlatlarına yeni eğitim imkanları sunmak için büyük fedakarlıklar büyük bedeller ödediler" dedi. Kendisine verilen fikriyat ödülü kategorisinin de çok önemli olduğuna dikkat çeken Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeyin araçsallaştığı, yüzeyselleştiği bir çağda, bizim derin düşünceye, fikriyata, tefekküre her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Anlık üretip, anlık tükettiğimiz bir çağda, bizim geçici anların ötesinde hakikatin evrensel kaynağına yeniden dönmemiz ve oraya yeniden tutunmamız gerekiyor ki, bu dünya hayatındaki kısa yolculuğumuzu layıkıyla, onurumuzla, imanımızla amelimizle tamamlayıp darül bekaya heybemiz dolu olarak gidebilelim."

Medeniyetler estetik anlayışıyla gelişir

Salondakilere bir selamlama konuşması yapan ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ise konuşmasında, "Bir sivil toplum kuruluşu olarak; kültür sanat alanındaki eksikliğimizi ifade etmenin ötesine geçip bu alanda farkındalık oluşturmaya, gücümüz ölçüsünde bu alanı desteklemeye çalışıyoruz" dedi. Toplumların yetişmesinin yalnız maddi gelişimle olmayacağına dikkat çeken Bekiroğlu, "Medeniyetler, maddi refahın ötesine geçip, kendi değerlerinden neş'et eden estetik anlayışlarını eşyaya yansıtıp adeta ona ruh verenler sayesinde kurulur. Şehirler böyle imar edilir, insan böyle inşa edilir. Kültür sanat alanında maddi desteğin bir lütuf değil, elzem ve hayati bir araç olduğunu ve daha ötesine geçip ülkemizin en temel stratejik hedeflerinden biri olması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum."

Kültür sanat asıl meselemiz

Akademik ve sosyal alanda varlığımızı devam ettirirken kültürel ve sanatsal alanlarda gençlere ilham vermeyi ve aynı zamanda onlardan ilham almayı önemsediklerini belirten Bekiroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: Örnek alacakları değerli sanatçılarımızla gençlerimizi bir araya getirirken bunu murad ediyoruz. Tam da bütün insanlık büyük bir kriz yaşıyorken, İslam dünyası ve ülkemizde zor ve zahmetli dönemler, buhranlar söz konusuyken; tüm günübirlik gündemlere ve güncel tartışmalara rağmen; Kültüre, sanata, bilime, estetiğe önem vermeyi ve hatta esas meselelerimizden görmeyi önemsiyoruz.

İnsanın ruhuna ve mana arayışına cevap olan; soruların, fikirlerin, eserlerin kalıcılığına şahitlik ediyoruz. 15 Temmuz'da tankın karşısında izzetle durmak yanında, bir sanat eseri ortaya koymayı da bir o kadar önemli görüyoruz."

Sanatçılarımız bize yol gösteriyorlar

Geceyi düzenleyen ÖNDER Kültür Sanat Komisyonu'nun Başkanı Serap Dönmez de konuşmasında, "Çok değerli sanatçılarımız yaşamımız boyunca bize yol gösterdiler, göstermeye devam ediyorlar" dedi. Dönmez, Ocak ayında kaybettiğimiz Necmettin Okyay ve Akif İnan anarak onlara rahmet dileklerini belirtti.

Ödüller

ÖNDER 3. Kültür Sanat Ödülleri'nde 11 ayrı kategorideki ödüller, 13 kişi ve kuruma verildi. Prof. Dr. Ruhi Ayangil Yılın Müzik Ödülü'nün sahibi olurken, Tarık Tufan Düşerken isimli kitabıyla Yılın Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Yılın Sinema Filmi Ödülü'nü Kardeşim İçin Der'a filmi alırken, İnsanlık Hali programı Yılın Kültür Sanat TV Programı ödülünün sahibi oldu. İstanbul Tasarım Merkezi İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı ile Yılın Kültür Sanat STK'sı seçildi. Hattat Hüseyin Kutlu'ya Yılın Geleneksel Sanat Ödülü layık görülürken, Mustafa Kutlu ve Hasan Aycın ÖNDER Sanata Hizmet Ödülü'nü, Kenan Şurkoviç de ÖNDER Özel Ödülü'nü aldı. Bu sene ilk kez verilen Fikriyat ödülünün sahibi ise Barbar Modern Medeni isimli eseriyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Doç. Dr. İbrahim Kalın oldu.

Okullar ve dergiler

Tekirdağ Süleynanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Pinokyo'nun Kitaplığı ve Diyarbakır Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi Gökyüzünde Açan Öyküler isimli projeleriyle Yılın Kültür Sanat Okul Projesi ödülünü kazandı. Yılın Okul Dergisi ödülü, Bursa Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından çıkarılan Asım Dergisi'nin oldu.

Seçici Kurul'da kimler var?

Ödül alacak isimler ve kurumlar belirlenirken, kültür sanat alanında ürün veren ve bu alana destek olan isimler üzerinden çalışmalar yürütüldü. Çalışma boyunca Danışma Kurulu üyeleri düzenli toplantılar yaparak ödül alacak isimleri belirledi. Danışma Kurulu üyeleri arasında ise şu isimler yer alıyor: Müzisyen Halil Necipoğlu, şair-yazar İbrahim Tenekeci, sanat tarihçisi Doç. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, karikatürist Yusuf Kot, TV programcısı Betül Soysal Bozdoğan, senarist Oktay Berber ve şair-yazar Emel Özkan.

Resim sergisi açıldı

Gecenin öncesinde ise ÖNDER Kültür Sanat Komisyonu üyelerinin yaptıkları eserlerden oluşan resim sergisi açıldı. Ağaç yakma ve seramik boyama eserlerin yer aldığı sergiden sonra ise Tasavvuf Musikisi Sanatçısı Ender Doğan tarafından bir konser verildi.