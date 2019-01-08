Son Dakika Haberleri: Önder 3. Kültür Sanat Ödülleri Töreni

Önder 3. Kültür Sanat Ödülleri Töreni

1 saat önce

- Salondan detaylar Ödül takdimi İSTANBUL - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 3. Kültür Sanat Ödülleri töreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

- Salondan detaylar
Ödül takdimi İSTANBUL - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 3. Kültür Sanat Ödülleri töreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:59 Kaynak: AA

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