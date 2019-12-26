Önder 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Önder 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Önder 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tarafından bu yıl "ehliyet ve liyakat" temasıyla dördüncüsü gerçekleştirilen "Kültür Sanat Ödülleri", Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tarafından bu yıl "ehliyet ve liyakat" temasıyla dördüncüsü gerçekleştirilen "Kültür Sanat Ödülleri", Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Önder 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:21 Kaynak: AA
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