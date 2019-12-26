Önder 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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Önder 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
6 saat önce
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tarafından bu yıl "ehliyet ve liyakat" temasıyla dördüncüsü gerçekleştirilen "Kültür Sanat Ödülleri", Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:21 Kaynak: AA
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tarafından bu yıl "ehliyet ve liyakat" temasıyla dördüncüsü gerçekleştirilen "Kültür Sanat Ödülleri", Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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